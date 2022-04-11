بمذاق مختلف.. طريقة تحضير الجلاش بالجبنة

يفضل العديد من الأشخاص تناول الجلاش، ويمكن تقديم الجلاش حلو أو حادق، ويعد الجلاش بالجبنة من الوصفات المميزة واللذيذة.

وإليك طريقة تحضير الجلاش بالجبنة بالخطوات

مقادير الجلاش بالجبنة

1 لفة جلاش

1 كوب سمن

1 كوب جبنة رومي مبشورة

نصف كوب موتزاريلا

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة

2 حبة بصل

1 حبة فلفل ألوان

2 حبة طماطم بدون بذور

1 كوب زيتون أسود وأخضر شرائح

2 ملعقة زيت ذرة

طريقة تحضير الجلاش بالجبنة

* تدهن الصينية بالسمن

* ترص أوراق الجلاش مع دهن كل ورقة بالسمن

* ضعي كل المكونات (خليط الجبن، الفلفل الألوان، البصل والطماطم، الزيتون الأخضر والأسود

* يغلق الجلاش على الحشوة ثم يوضع الجبن على الوجه

* ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة ويقدم ساخنا