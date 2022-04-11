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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق مختلف.. طريقة تحضير الجلاش بالجبنة

جلاش
جلاش

يفضل العديد من الأشخاص تناول الجلاش، ويمكن تقديم الجلاش حلو أو حادق، ويعد الجلاش بالجبنة من الوصفات المميزة واللذيذة.

 

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وإليك طريقة تحضير الجلاش بالجبنة بالخطوات

مقادير الجلاش بالجبنة

1 لفة جلاش 

1 كوب سمن

1 كوب جبنة رومي  مبشورة

نصف كوب موتزاريلا 

نصف كوب جبنة شيدر  مبشورة

2 حبة بصل 

1 حبة فلفل ألوان 

2 حبة طماطم بدون بذور 

1 كوب زيتون أسود وأخضر  شرائح

2 ملعقة زيت ذرة 

طريقة تحضير الجلاش بالجبنة

* تدهن الصينية بالسمن

* ترص أوراق الجلاش مع دهن كل ورقة بالسمن

* ضعي كل المكونات (خليط الجبن، الفلفل الألوان، البصل والطماطم، الزيتون الأخضر والأسود

* يغلق الجلاش على الحشوة ثم يوضع الجبن على الوجه

* ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة ويقدم ساخنا

 

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