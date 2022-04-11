تهدد أوروبا كلها.. زيلينسكي يطلب المساعدة: روسيا تحشد لمعركة مقبلة

أكد الرئيس الأوكرني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا تهدد أوروبا بأكملها وليس أوكرانيا فحسب.

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية دمرت المئات من البنية التحتية الأوكرانية من بينها نحو 300 مستشفى، وقتلت عشرات الآلاف قتلوا في ماريوبول.

واشار الرئيس الأوكراني إلى أن روسيا تحشد عشرات الآلاف من الجنود استعدادا للمعركة المقبلة.

وطالب زيلينسكي بالمزيد من المساعدات للنجاة من هذه الحرب.

وتستعد أوكرانيا حاليًا لـ"المعركة الكبرى"، التي أعلنت عنها في منطقة شرق البلاد، الهدف الذي يشكل أولوية لدى روسيا، لتتحسب كييف من هجوم وشيك بها.

ونقلت وكالة ”انترفاكس-أوكرانيا“ عن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قوله: إن ”أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة، ويجب عليها أن تكسبها بما في ذلك دونباس“.

وبعدما سحبت قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا أولويتها السيطرة الكاملة على منطقة دونباس التي يمتلك الانفصاليون الموالون لموسكو على جزء منها منذ 2014.

وتستعد روسيا للتوجه شمالا لقطع خطوط الإمداد إلى دونيتسك، فيما تتشكل وحدات روسية أخرى بعضها تم تشكيله حديثا وبعضها أعيد هيكلته للتقدم جنوبا حول لوجانسك من خاركيف لاستكمال التطويق.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الأسبوع المقبل سيكون صعبا للغاية حيث ستنتقل روسيا إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في شرق البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، قال زيلينسكي في خطابه الأخير، “لن يقل الأسبوع المقبل أهمية عن الأسبوع السابق. ستكون متوترة بنفس القدر بل وستكون أكثر مسؤولية. ستكون روسيا أكثر خوفًا. خائفة من أن الحقيقة يجب أن يتم الاعتراف بها. القوات الروسية ستنتقل إلى عمليات أكبر في شرق أوكرانيا. يمكنهم استخدام المزيد من الصواريخ ضدنا، وحتى المزيد من القنابل الجوية”.

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الاثنين، أن ألمانيا ترى مؤشرات هائلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأكدت وزيرة الخارجي الألمانية على أن هناك حاجه لخطة مشتركة ومنسقة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بشكل كامل لتكون قادرة على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

ومن جانبه، قال وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، إنه من الجيد أن "نخبر بوتين وجها لوجه أنه خسر الحرب".

وبدوره، قال وزير خارجية أيرلندا، سيمون كوفيني، المفوضية الأوروبية قد تحظر النفط الروسي كجزء من عقوبات محتملة، معربا عن أمله في أن يتم الاتفاق عليها من قبل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

كما تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الأحد، بأن الولايات المتحدة ستمد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها في مواجهة الغزو الروسي.

وشدد على أن القوات الروسية تستهدف المدنيين في أوكرانيا "بشكل منهجي"، وترتكب "جرائم حرب".

واتهم سوليفان، خلال مداخلة على شبكة "سي إن إن"، القائد الجديد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، بأنه "سيرتكب جرائم وهجمات وحشية في حق المدنيين الأوكرانيين".

كما حمل مستشار الأمن القومي الأمريكي، الكرملين، مسؤولية استهداف المدنيين في أوكرانيا.