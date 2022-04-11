رغم الأوضاع العالمية.. قطاع الإنتاج غير النفطي بدبي يحقق أقوى أداء منذ2019

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في دبي خلال شهر مارس الماضي، أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، مدفوعاً بزيادة مستويات الإنتاج في القطاع غير النفطي إلى أقصى درجة منذ شهر يوليو 2019، وذلك بحسب تقرير لـ بلومبرج الشرق.

وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "S&P Global " التي تصدر المؤشر، إن الأداء القوي الذي حققه القطاع غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر مارس جاء نتيجة لتخفيف قيود كورونا ومعرض إكسبو 2020، حيث أدى ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي والطلب على السياحة.

وبحسب مؤشر (PMI)، الصادر اليوم الإثنين، جاء نمو النشاط فى القطاع الخاص غير النفطي قوياً بشكل خاص في قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات، حيث أدى الانتعاش في السياحة الدولية وتزايد أعداد مشاريع البناء إلى معدلات تعافٍ قوية.

ونتيجة للتحسن السريع في ظروف الأعمال، كانت الشركات في دبي أكثر ثقة خلال مارس في أن النشاط سينمو على مدى الـ12 شهراً المقبلة، حيث ارتفعت درجة التفاؤل للشهر الثاني على التوالي إلى أعلى مستوى منذ شهر ديسمبر، وكانت أعلى بقليل من المتوسط المسجل في عام 2021.

وأشار أوين إلى أن النمو المحقق في قطاع البناء كان مدفوعاً برغبة المقاولين في إكمال المشاريع المعلقة، لافتاً إلى زيادة نشاط البيع بالجملة والتجزئة بمعدل أكبر مما كان عليه في شهر فبراير.

وتأثرت الشركات في دبي خلال شهر مارس بالارتفاع العالمي في أسعار السلع بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت التكاليف بأسرع معدل في 3 أشهر، وفي حين اختارت بعض الشركات تمرير هذه الزيادة إلى العملاء، فإن الرغبة في دعم نمو المبيعات أدت إلى استمرار انخفاض متوسط أسعار البيع، بحسب أوين.