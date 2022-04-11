من لاعبة كرة قدم لرسامة كاريكاتير ونحت.. شهد فتاة متعددة المواهب

"شهد" فتاه تبلغ من العمر 18 عاما وتدرس بالصف الثالث الثانوي، وحلمها أن تلتحق بكلية الفنون الجميلة وتصبح فنانه لها معارضها الخاصة، وأن تكون مشهورة علي مستوي العالم فهي فتاة لديها موهبه رائعه في الرسم والنحت.



التقي موقع "صدي البلد" بشهد وهي فتاة لديها الكثير من المواهب منها أنها سباحة ماهرة، ولاعبة كرة قدم محترفه، وفنانة كاريكاتير ونحت، وتعمل أيضاً كالايف كوتش لفتيات كثيرات من عمرها منهن داخل مصر ومنهن من خارجها ، وتتعلم أيضا رسم البورتريه .

بدأت شهد السباحة وهي في سن الثامنة من عمرها وبعد ذلك تركت السباحة عندما كانت في الصف الأول الإعدادي ، وبدأت تتدرب في كرة القدم في الصف الثاني الاعدادي وبرعت فيها وعندما كانت في الصف الثالث الإعدادي واجه فريقها نادي سموحه و حققوا الفوز ب11 هدف لصالح فريقها مقابل 3 اهداف لنادي سموحة.



ثم تركت كرة القدم واتجهت للرسم لأنها أحبته أكثر وقالت "من وأنا عندي خمس سنين كنت بحب اشخبط و ارسم علي الحيط وكانت ماما بتجيبلي كراسات التلوين وكنت بحب الون فيها جداً"، وبعد ذلك قامت بتنمية مهاراتها عن طريق التعليم الذاتي .

وأشارت أن من أكتشف موهبتها في الرسم بعد امها كانت معلمتها وشجعتها علي رسم الكريكاتير و اتقنته لدرجة أنها صارت قاده علي رسم الكاريكاتير في عشر دقائق ، وبعدها اشتركت في مسابقات كثيرة باسم مدرستها وفازت و دخلت معارض أيضا وكانت لوحاتها تنال إعجاب الجميع .

وعلقت أيضا أنها اتجهت إلى قراءة كتب علم النفس العام الماضي حتي تتمكن من حل المشاكل التي تواجهها ولا تعرف كيف تجتازها لذا قررت أن تتعلم أكثر واخذت منحه من الاكاديميه البريطانيه وأصبحت الآن تعمل كالايف كوتش وساعدت فتيات كثيرات من جميع محافظات مصر وأيضاً دول خارج مصر مثل الجزائر .

وأكدت أنها تخطط الان لعمل ورش لتعليم الفتيات بعد انتهائها من الثانوية العامة ، وتتمني أيضا أن تلتحق بكلية الفنون الجميلة وتصبح فنانه مشهوره ولها معارضها الخاصة و نحن في انتظار نجمه جديده في عالم الفن .