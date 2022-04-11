عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من لاعبة كرة قدم لرسامة كاريكاتير ونحت.. شهد فتاة متعددة المواهب

صدى البلد

"شهد" فتاه تبلغ من العمر 18 عاما وتدرس بالصف الثالث الثانوي، وحلمها أن تلتحق بكلية الفنون الجميلة وتصبح فنانه لها معارضها الخاصة، وأن تكون مشهورة علي مستوي العالم فهي فتاة لديها موهبه رائعه في الرسم والنحت.


التقي موقع "صدي البلد" بشهد وهي فتاة  لديها الكثير من المواهب منها أنها سباحة ماهرة، ولاعبة كرة قدم محترفه، وفنانة كاريكاتير ونحت، وتعمل أيضاً كالايف كوتش لفتيات كثيرات من عمرها منهن داخل مصر ومنهن من خارجها ، وتتعلم أيضا رسم البورتريه .

 

بدأت شهد السباحة وهي في سن الثامنة من عمرها وبعد ذلك تركت السباحة عندما كانت في الصف الأول الإعدادي ، وبدأت تتدرب في كرة القدم  في الصف الثاني الاعدادي وبرعت فيها وعندما كانت في الصف الثالث الإعدادي واجه  فريقها نادي سموحه و حققوا الفوز ب11 هدف لصالح فريقها مقابل 3 اهداف لنادي سموحة.


ثم تركت كرة القدم واتجهت للرسم لأنها أحبته أكثر وقالت "من وأنا عندي خمس سنين كنت بحب اشخبط و ارسم علي الحيط وكانت ماما بتجيبلي كراسات التلوين وكنت بحب الون فيها جداً"، وبعد ذلك قامت بتنمية مهاراتها عن طريق التعليم الذاتي .

 

وأشارت أن من أكتشف موهبتها في الرسم بعد امها كانت معلمتها وشجعتها علي رسم الكريكاتير  و اتقنته لدرجة أنها صارت قاده علي رسم الكاريكاتير في عشر دقائق ، وبعدها اشتركت في مسابقات كثيرة باسم مدرستها وفازت و دخلت  معارض أيضا وكانت لوحاتها تنال إعجاب الجميع .

 

وعلقت أيضا أنها اتجهت إلى قراءة كتب علم النفس العام الماضي حتي تتمكن من حل المشاكل التي تواجهها ولا تعرف كيف تجتازها لذا قررت أن تتعلم أكثر واخذت منحه من الاكاديميه البريطانيه وأصبحت الآن تعمل  كالايف كوتش وساعدت فتيات كثيرات من جميع محافظات مصر وأيضاً دول خارج مصر مثل الجزائر .

 

وأكدت أنها تخطط الان لعمل ورش لتعليم الفتيات بعد انتهائها من الثانوية العامة ، وتتمني أيضا أن تلتحق بكلية الفنون الجميلة وتصبح فنانه مشهوره ولها معارضها الخاصة و نحن في انتظار نجمه جديده في عالم الفن  .

كاريكاتير الكاريكاتير كلية الفنون الجميلة تعليم الفتيات السباحة فنانة مشهورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

تورط أحد أقاربه.. القصة الكاملة لمقتل الطفل زياد بالإسماعيلية

إيهاب الكومي : غدا حسم هوية مدرب منتخب مصر

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

ترشيحاتنا

استمر 90 دقيقة.. اجتماع بوتين ومستشار النمسا ناقش إنهاء الحرب في أوكرانيا

كم سورة سميت باسم نبي؟.. إعجاز رقمي يغفل عنه الكثيرون

رسميا.. الموافقة على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

كيف يحاسب الذين لم يرسل لهم نبي ولم يروا معجزة ؟ شيخ الأزهر يجيب

قلت بدل ما أخطفه أقتله وأساوم أهله بالكدب..اعترافات جريئة لقاتل طفل الإسماعيلية

هدى المفتي عن حقيقة ارتباطها بـ ويجز : متسألونيش أنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

فيديو

غضب عارم.. سبب توزيع عظام مواشي على فقراء الإسكندرية.. فيديوجراف

مستعدة أقدم دور رقاصة.. صابرين تزيح الستار عن أسرارها |فيديو جراف

مشاهير عانوا من الشلل الرعاش.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة به

أصل الكنافة والقطايف .. بداية ظهورهما وتطورهما تاريخيًا ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ