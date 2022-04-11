كم سورة سميت باسم نبي؟.. إعجاز رقمي يغفل عنه الكثيرون

كم سورة سميت باسم نبي ؟ .. يكثر البحث عن كم سورة سميت باسم نبي ؟، خاصة في ظل رغبة كثير من المسلمين الحريصين على تدبر كتاب الله تبارك وتعالي في شهر رمضان شهر القرآن والرحم والغفران والعتق من النيران.

من خلال التقرير التالي نسلط الضوء على كم سورة سميت باسم نبي ؟

القرآن الكريم

كم سورة سميت باسم نبي ؟

شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم؛ فقد قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾، وقال جل شأنه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ.

وقال سبحانه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ" متفق عليه، وعن السيدة فاطمة عليها السلام: "أن أباها صلى الله عليه وآله وسلم أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين" متفق عليه.

وبين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية رداً سؤالا يقول صاحبه: “ما الحكمة من ذكر 25 نبيا فقط فى القرآن الكريم ولم يذكر بقية الأنبياء أو قصصهم؟، أن القرآن ليس كتاب تاريخ، لكي يحكي تاريخ الأنبياء والأمم والصالحين على مدار التاريخ وقد الإنساني كله، إنما هو كتاب نور وهداية وإرشاد إلى الخير، ودلالة على الحق.

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رداً على السائل، إن القرآن اكتفى بذكر الأمثلة التى يتعلم منها بنو البشر، لذلك قال تعالى “لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ”، فالقرآن لا يفترى أحاديث، إنما هو الكريم إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا".

وأوضح، أن القرآن الكريم ليس ملزما بذكر كل الأنبياء والتاريخ الإنساني، لأنه ليس كتاب تاريخ إنما كتاب نور وهداية للناس جميعا، ولو أنه ذكر كل الأنبياء لكان الأمر أصعب من ذلك بكثر قال تعالى “إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ”.

وتابع الباحث الشرعي: فأراد ربنا سبحانه وتهالى أن يحفظ الكتاب على أمة النبي، فلا يكون هذا الكتاب كبيرا جدا بصورة لا يتحمل فيها الإنسان أن يحفظه، لذلك اكتفى بذكر بعض المواطن، مشدداً على أن ما سبق فهو من الحكم المستنبطة لكن المعنى والحكمة الحقيقية يعلمها الله.

آيات القرآن

كم سورة سميت باسم نبي ؟

يبلغ عدد سور القرآن الكريم نحو 114 سورة، موزعة على 30 جزءًا ينقسم كل جزء إلى حزبين فيضم القرآن 60 حزبًا، وتبلغ عدد آياته 6236 آية، وعدد أحرفه 23670 حرفًا، بينما يصل عدد نقاطه إلى 1015030 نقطة.

والسور المكية في القرآن الكريم هي 87 سورة، في حين أن السور المدنية فعددها 27 سورة، وتأتي سورة البقرة كأطول سورة في كتاب الله بعدد آيات يصل إلى 286 آية، أما أقصر سورة فهي الكوثر وعدد آياتها 3 آيات فقط.

وقد ورد لفظ الجلالة الله في القرآن الكريم 2707، وجاءت عدد السور التي تبدأ بأحرف متقطعة 29 سورة، بينما بدأت ثلاث سور فقط بقوله تعالى“يا أيها النبي” وهذه السور هي الطلاق، التحريم والأحزاب.

وجاءت السجدات في القرآن الكريم بـ 15 سجدة 4 منها واجبة، و11 منها مُستحبة، وقد أورد القرآن لنفسه في آياته عددًا من الأسماء منها: “الفرقان، التنزيل، الكتاب، النور، الحق، الهادي، الكريم، المجيد، العدل، المنادي، السراج، القصص”.

وفيما يتعلق بإجابة سؤال كم سورة سميت باسم نبي، فإن المشهور لدى العلماء أنها ست سور فقط، واختلف في واحدة هي سورة لقمان بوصفه أحد الصالحين.

ومن سور الأنبياء التي ذكرت في القرآن:"سورة محمد، سورة يونس، سورة يوسف، سورة نوح، سورة هود، وسورة إبراهيم".

إعجاز القرآن



الحكمة من ذكر الله الآخرة والحساب بصيغة الماضي في القرآن

قال الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر الشريف أن “الحكمة من ذكر الله الآخرة والحساب بصيغة الماضى في القرآن ”مثل قوله تعالي (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ) [الشعراء: 90-94] أن اللله سبحانه وتعالى ليس عنده زمن فالله تعالى يعلم ما يحدث في المستقبل ، كما أن الجنة أعدت والنار أعدت مسبقا.

وأشار خلال لقائه ببرنامج «إني قريب » عبر قناة النهار أن كل هذه الأمور عند الله أنتهت ومضت وستحدث لا محالة ،لكن بالنسبة للإنسان لم تحدث بعد.

وأضاف أن العلماء قالوا أن تحدث الله في كتابه العزيز عن هذه الأمور في الماضي لكي تشعر الإنسان بالجلال والهيبة والكمال ،لكي تريك قدرة الله سبحانه وتعالى على ما أعده للظالمين أو للطائعين .

فضل الدعاء

فضل سورة الفاتحة في استجابة الدعاء

فضل سورة الفاتحة في استجابة الدعاء ، ورد فيه أن سورة الفاتحة لها مميزات عديدة فهي السورة التي يفتتح بها القرآن الكريم، وكذلك هي السورة التي تفتتح بها الصلاة، لما لها من فضل عظيم، ولذلك يستحب أن يفتتح بها الدعاء، لأنها ستكون سببًا في استجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى .

فضل سورة الفاتحة في استجابة الدعاء ، أعظم دعاء بها، حيث تشتمل سورة الفاتحة على أفضل الدعاء؛ بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، كما أنّها تشتمل على آداب الدعاء؛ بالحمد أولًا، ثمّ الثناء، ثمّ التمجيد، وإفراد العبودية لله، والاستعانة به دون سواه، قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إذا صلَّى أحدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ والثَّناءِ عليهِ ثُمَّ لَيُصَلِّ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثُمَّ لَيَدْعُ بَعْدُ بِما شاءَ».

فضل سورة الفاتحة لقضاء الحوائج

فضل سورة الفاتحة لقضاء الحوائج، أنها وسيلة للتواصل بين العبد وربه، لذلك نجد أن قراءة سورة الفاتحة بتأمل وتدبر يقوي علاقتك وتواصلك مع الله سبحانه وتعالى، وهي تعطي شعور بالقوة والإحساس بأنك في معية الله، يحدثك ويثني عليك، وتخيل أن الملائكة يكلمون الله عنك كلما قرأت الفاتحة.

فضل سورة الفاتحة لقضاء الحوائج ، من أهم ما ذكر فيها شفاء المرضى والرقية الشرعية والاستعانة بالله تعالى لتحقيق كل الحوائج ، وتساعد العبد في تيسير أموره وحلها ، كما أنها من أكثر السور غذاء للروح حيث تقي من أمراض الحسد.

وقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ : {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ : {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قَالَ : مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً : فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ : هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ : {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَل.