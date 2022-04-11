بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات السورية سلاف فواخرجي

تصدر اسم الفنانة السورية سلاف فواخرجي هاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر ..

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج السورية سلاف فواخرجي، مما تفاعل معه عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا.

أثارت السورية سلاف فواخرجي الفترة الماضية بعد نشر صور لها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها.

وتعتمد إطلالاتها الأنيقة والمثيرة على مواكبة الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتتميز سلاف فواخرجي بجمالها الساحر وبقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.

كما تعتمد الفنانة على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها و قوامها المثالى من خلال إطلالتها التى تظهر بها فى الحفلات .

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من صور الفنانة السورية سلاف فواخرجي.

وكانت أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، خلال الساعات القليلة الماضية، الجدل حول تصريحاتها عن الجنة والنار خلالظهورها في أحد اللقاءات التليفزيونية، رافضة الإفصاح عن ديانتها الحقيقية.

جاءت تصريحات الفنانة السورية سولاف فواخرجي، غامضة، ومثيرة للتساؤلات، فكانت مبهمة لا تدل على انتمائها لدين محدد، من الديانات السماوية، الأمر الذي أثار جدل واسع، واستياء من جمهورها المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



تصريحات سلاف فواخرجي المثيرة للجدل



قالت سلاف فواخرجي أثناء استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية «منذ كنا صغار كانت أمي دائمًا تقول لنا إذاسألكم أحد ما دينكم قولوا أنا سوري، وهذا ما أقوله، تصحبنا للكنيسة وللمسجد وتقول لنا إن تلك بيوت الله، وحتى لفترةمعينة ما كنا نعرف ما دياناتنا حتى فترة معينة».

وتابعت: « تعلمت انتمائي لسوريا بكل أطيافه ودياناته، أعيد مع كل الموجودين في سوريا واحتفل واهتم واحترم ولي منكل دين وطائفة فيهم، عشتهم كلهم بتاريخي... أنا مؤمنة ولكني لست متدينة، أحترم أي دين طالما فيه أخلاق، أذهب للمسجد وللكنسية».

هل أنتي مسلمة ام مسيحية؟

وجهت المذيعة خلال اللقاء سؤال مباشر لـ سلاف فواخرجي، عن ديانتها الحقيقية، لكنها استمرت في إخفاء الأمر قائلة: « الناس يريدون معرفة ذلك لكن الله لا، الذي يريدنا أن نتعامل بالدين والأخلاق، الله هو كل شيء هو الضمير والجمال والقدر، الله ما قال ما تروحوا على المسجد أو الكنيسة أو معبد بوذي».

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