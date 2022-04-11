أحلام سعيدة 10 .. غادة عادل وراء حادث فقدان بصر يسرا

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل “أحلام سعيدة “ بطولة النجمة يسرا عددا من الأحداث المثيرة نستعرضها من خلال السطور التالية .

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل أحلام سعيدة ذهاب "شيرين" غادة عادل إلى الطبيب المعالج لـ ديدى "يسرا" دون علمها لمعرفة نسبة نجاح العملية التي يجريها الطبيب الألمانى لـ ديدى لاستعادة بصرها مرة أخرى.



ويخبر الطبيب "شيرين" غادة عادل بأن نسبة نجاح العملية ضعيف جدا.

كما تشهد أحداث الحلقة دخول "شيرين" فى نوبة بكاء وترجع بالذاكرة لتكشف الأحداث أن "شيرين" غادة عادل هى من صدمت "ديدى" يسرا بسيارتها فى الحلقات الأولى وادت لفقدان بصرها.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة



مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب .