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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 10.. رياض الخولي يأمر بحبس أحمد أمين من جديد

احمد امين
احمد امين

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل جزيرة غمام أحداثا مثيرة، حيث طالب العمده رياض الخولي بمقابلة طارق لطفي ومى عز الدين، واتفق معهما على البقاء في القرية ولكن بأدب.

وطالب خلدون الذي يجسده طارق لطفي أن يتم تعويضهما عن خسائرهم فأمر العمدة أن يتكفل فتحي عبد الوهاب بهذا الأمر.

والتف أهل القرية حول عرفات الذي يجسده أحمد أمين  وقالوله "جعنا ياشيخ عرفات"، وطالب بأن تفتح لهم مخازن العمده ويأخذون مايريدون، وهو أمر أغضب العمدة، وطالب بحبس عرفات في المخزن.

وحاول طارق لطفي الوقيعة بين الشيخ عرفات والشيخ محارب( فتحي عبد الوهاب) بحجة أن عرفات كلامه مسموع في القرية أكثر منه.

يُعرض مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، عبر قناة الحياة الفضائية -خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

مجدى الطيب: سيظل عبد الرحيم كمال يُدهشنا كل ليلة فى "جزيرة غمام"

هبة عبد الغني: وجود فتحي عبد الوهاب أفادني في جزيرة غمام

أبطال جزيرة غمام

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

قصة جزيرة غمام
تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

تتر جزيرة غمام
الفنان علي الحجار يغني تتر مسلسل "جزيرة غمام" الذي يعرض في موسم رمضان 2022  وهو بطولة طارق لطفي ومي عز الدين.

وكتب علي الحجار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"قريبا أغانى مسلسل جزيرة غمام".

تفاصيل جزيرة غمام

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، كشف تفاصيل المسلسل  وقال إن  العمل يتناول جزيرة واقعة في الصعيد وسط المياه  بشكل خيالي  حدثت قبل 100  عاماً  تظهر شرائح من الناس  عاشت  في هذه الجزيرة على كافة المستويات  اجتماعيا.

وحول مصدر الفكرة تابع في  مداخلة   هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: نسبة الخيال فيها  أكبر من الحقيقة  وهي تتناول مرجعية حقبة تاريخية قبل 100 عام في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان محباً لمصر وللمصريين.
 

طارق لطفي عبد العزيز مخيون وفاء عامر فتحي عبد الوهاب هاجر الشرنوبى

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