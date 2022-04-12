الفيكتور آرت.. أحدث صيحات طالب بزراعة الأزهر للتعبير عن محبة الإمام الطيب

لا يتوقف أبناء الأزهر عن التعبير وإبراز مشاعرهم خاصة تجاه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومن بين هذه المشاعر قيام عدد من الطلاب والطالبات برسم صورة الإمام الأكبر بكافة فنون الرسم المعاصرة أو كتابة القصائد أو إلقاء الأناشيد، ومؤخراً نبغ من بين طلاب كلية الزراعة بجامعة الأزهر اسم محمد صلاح حسين أبو حماد، كواحد ممن قاموا برسم صورة للإمام من خلال “الفيكتورت آرت”.

الفيكتور آرت أحدث صيحات التعبير عن محبة الإمام الطيب



يقول أبو حماد لـ صدى البلد:"سبب رئيسي لتصميم صورة للإمام الطيب هو حبي الشديد له باعتباره شيخي ورئيس المؤسسة التعليمية التي أشرف بالانتماء إليها، كما كان لي حب للاستعانة بهذا الفن للتعبير عن محبتي لكثير من الفنانين والمشاهير ومؤخراً قمت برسم صور أبطال مسلسلات رمضان سواء في بطل مسلسل المداح 2 الفنان حمادة هلال، أو المطربين كالمطرب تامر حسني وغيرهم.

وأشار طالب الفرقة الأولى بكلية الزراعة إلى أن سبب اتجهه إلى "الفيكتور آرت" كفن قائم على إبراز ملامح الشخصيات بواسطة برامج الحاسب الآلي، حيث بدأ منذ 3 سنوات بتصميم صور للاعبي كرة القدم، مستعيناً في ذلك بما يتم تداوله من فيديوهات التعليم عبر "اليوتيوب" حتى بات محترفاً في هذا الفن.



تطوير الذات عامل مهم في الاستمرارية، حيث قال:" بحاول أطور وأسعى لجعل هذا الفن منتشراً في مصر والوطن العربي، وصممت صور لكتير من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وغيرهم"، مؤكداً أنه يلقى دعم أساتذته وزملائه في الأزهر فخلاف ما يشاع عن محاربة الأزهر للفن ورفضه له بكافة أنواعه يلقى كل الدعم باعتباره أحد الموهوبين.

أضاف "الفيكتور آرت" هو فن واسع لا يتوقف عند نوع معين، ومن السهل تطويره على يد المصمم، لافتاً إلى أن الرسم يعتبر أحد السبل الكفيلة بإيصال الحالة المزاجية والنفسية المحيطة بالرسام أثناء قيامه بإنجاز عمله، فتعرف إن كان سعيداً أو غير ذلك، وهو فن فريد من نوعه وهذا كان الدافع الأكبر لتعلمه فيمتاز بالاختلاف وكثرة الأدوات الجميلة المستخدمة في التصميم.