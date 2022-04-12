رئيس أوكرانيا: الجيش الروسي زرع الألغام في كل مكان

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، إن روسيا تجد نفسها منبوذة بشكل متزايد من قبل المجتمع الدولي.

وحذر الرئيس الأوكراني، من أن “عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الالغام الخطرة قد خلفتها روسيا في انسحابها”.

وقال زيلينسكي: “ترك الجيش الروسي الألغام في كل مكان. في المنازل التي استولوا عليها. في الشوارع وفي الحقول فقط. لقد زرعوا ألغامًا في ممتلكات الناس، وزرعوا ألغامًا في السيارات والأبواب”.

إلي ذلك، قال زيلينسكي، إن القوات الروسية قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا، لكنه لم يقل إن الأسلحة الكيماوية قد استخدمت بالفعل.

وحسب “فرانس برس” وردت تقارير غير مؤكدة، أمس الاثنين، تشير إلى استخدام أسلحة كيماوية في ميناء ماريوبول المحاصر بجنوب أوكرانيا.