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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطول مائدة إفطار في ساحة المرتضى تجمع آلاف الصائمين بالأقصر.. صور

مائدة إفطار
مائدة إفطار

أقامت ساحة الشيخ أحمد مرتضى،  أطول مائدة إفطار، حيث توافد الآلاف من أحبة ومريدى ساحة المرتضى بمنطقة الزناقطة، وشارك فى تجهيزات الإفطار السنوى للساحة العشرات من الأحبة وأبناء الساحة والمنطقة وسط أجواء مميزة.

 

وتم خلال الإفطار السنوى لساحة الشيخ أحمد المرتضى تجهيز أطول مائدة إفطار فى مدينة الأقصر فى مختلف الشوارع الجانبية بالساحة، كعادة سنوية فى المنطقة، وبدأ اللقاء بتلاوة قرآنية، وتحدث الشيخ أحمد المرتضى خلال كلمته عن الحب فى الله والتأسي برسول الله، وعن صفات الرسول الكريم، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.


يذكر أن ساحة الشيخ أحمد المرتضى، تنظم حلقات أسبوعية كل أحد وأربعاء لتعليم الناس أمور دينهم، ومن بينهم ذوى الهمم من الصم والبكم، حيث يتم تخصيص جزء من اللقاء الأسبوعى، لشرح ما ورد فيه للصم والبكم وتعليمهم أمور دينهم والأحاديث والتفسيرات التى وردت فى اللقاء العلمى الدينى، وذلك من خلال مدرس يشرح لهم بلغة الوكما تم إهداء درع لفضيلة الشيخ أحمد مرتضى حامد (حفظه الله ) من مدارس النيل الدولية   لنشر سماحة الإسلام والتصوف الصحيح وإهداء المصحف الشريف لفضيلة الشيخ أحمد مرتضى من الطلاب الإندونيسيين والماليزيين طلاب جامعة الأزهر الشريف.

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