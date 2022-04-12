التشرة المرورية.. كثافات على طول كوبرى أكتوبر حتى نزلة غمرة والعباسية

عرضت فضائية الأولى المصرية، ببرنامج صباح الخير يا مصر، حالة المرور اليوم الثلاثاء 12 إبريل 2022.

وقالت الإعلامية ليندا عبد اللطيف، إن كوبرى 15 مايو يشهد سيولة مرورية نسبياُ، أما الكورنيش فيه بعض الكثافات للمتجه نحو التحرير، وكثافات أخرى حتى المعادى وحلوان وحتى 15 مايو.

وأضافت “عبد اللطيف”، أن منطقة أسعاف ورمسيس تشهد كثافات مرورية على طول كوبرى أكتوبر حتى نزلة غمرة والعباسية.

وأشارت إلى أن الاتجاة نحو شارع بورسعيد والشرابية وحتى كوبرى الأميرية به كثافات، إلى جانب وجود كثافات أخرى على طريق الدائرى بالتحديد ناحية المرج والخصوص وحتى نازلة الزراعى.