عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: «الاختيار» يوثق جهود إنقاذ الوطن من مخططات استهدفت الإضرار بأمنه واستقراره

النائب عمرو السنباطي
النائب عمرو السنباطي

أكد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن” وممثل دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن مسلسل “الاختيار” وثق حقائق هامة للتاريخ والحاضر والمستقبل، بعرض  مجموعة من الفيديوهات الهامة التي تكشف الحقائق أمام الجميع في الداخل والخارج.

وقال السنباطي: “شهدنا هذه الأيام الصعبة من عمر الوطن، ولكن توثيقها بهذا الشكل وبالفيديوهات الحية والأدلة بمثابة رسالة هامة للأجيال القادمة يشهد عليها التاريخ أيضا، كي يعلم الجميع كيف نجا الوطن من مخططات استهدفت النيل منه والإضرار بأمنه وسلامته واستقراره، وكيف أنقذت ثورة ٣٠ يونيو الدولة من مصير مظلم”.

وأضاف: "الفيديو الذي ظهر فيه محمد مرسي يتحدث مع المشير محمد حسين طنطاوي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف مجموعة من الرسائل الهامة، فالجماعة رفعت شعار إما كرسي الحكم أو إضرام النيران في البلد، و هو ما حذر منه المشير في نفس  الفيديو حفاظا على البلد وأمنه القومي والمصلحة العليا للوطن".

ووجه السنباطي التحية والتقدير  للمشير طنطاوي والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، قائلا: “تحية لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حملوا الأمانة وأدوا الرسالة، وانحازوا للشعب وأحبطوا المخططات وحافظوا على الوطن والشعب في أصعب اللحظات من عمر الوطن، واليوم ينطلق  الوطن نحو الجمهورية الجديدة بإنجازات غير مسبوقة ومشروعات قومية عملاقة”. 

واستطرد: “نعم الدولة المصرية كانت معرضة للانهيار كما أكد الرئيس السيسي أكثر من مرة، والراحل المشير طنطاوي استطاع العبور بمصر خلال هذه الفترة بأقل الضرر”, 

وتابع: “الراحل المشير طنطاوي كان دائما ما كان يقول عن حالة مصر في تلك الفترة إنه يمسك جمرة من النار، ولو تركها ستحرق الدنيا”. 

واختتم السنباطي قائلا: "نحمد الله على نعمة الوطن المستقر، وعلى نعمة قواتنا المسلحة الباسلة، ودائما تحيا مصر بفضل الرجال الأوفياء العظماء". 

الاختيار مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبل وطن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: صفقات من العيار الثقيل للزمالك ولن أعين نجلي نائبا لي

بوتين: سننفذ كل خطط قطاع الفضاء بالرغم من الصعوبات

للعام الرابع.. أبناء «بصيرة» يشاركون مصر الخير تعبئة كراتين رمضان

حكم تأخير صلاة العشاء في رمضان لتؤدى مع قيام الليل

الصحة: زيادة احتمالية الإصابة بكورونا بعد 8 أشهر من الحصول على اللقاح

كيلو الطماطم بـ10 جنيهات.. أسعار الخضراوات بمنافذ الزراعة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

فيديو

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ