برلماني: «الاختيار» يوثق جهود إنقاذ الوطن من مخططات استهدفت الإضرار بأمنه واستقراره

أكد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن” وممثل دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن مسلسل “الاختيار” وثق حقائق هامة للتاريخ والحاضر والمستقبل، بعرض مجموعة من الفيديوهات الهامة التي تكشف الحقائق أمام الجميع في الداخل والخارج.

وقال السنباطي: “شهدنا هذه الأيام الصعبة من عمر الوطن، ولكن توثيقها بهذا الشكل وبالفيديوهات الحية والأدلة بمثابة رسالة هامة للأجيال القادمة يشهد عليها التاريخ أيضا، كي يعلم الجميع كيف نجا الوطن من مخططات استهدفت النيل منه والإضرار بأمنه وسلامته واستقراره، وكيف أنقذت ثورة ٣٠ يونيو الدولة من مصير مظلم”.

وأضاف: "الفيديو الذي ظهر فيه محمد مرسي يتحدث مع المشير محمد حسين طنطاوي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف مجموعة من الرسائل الهامة، فالجماعة رفعت شعار إما كرسي الحكم أو إضرام النيران في البلد، و هو ما حذر منه المشير في نفس الفيديو حفاظا على البلد وأمنه القومي والمصلحة العليا للوطن".

ووجه السنباطي التحية والتقدير للمشير طنطاوي والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، قائلا: “تحية لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حملوا الأمانة وأدوا الرسالة، وانحازوا للشعب وأحبطوا المخططات وحافظوا على الوطن والشعب في أصعب اللحظات من عمر الوطن، واليوم ينطلق الوطن نحو الجمهورية الجديدة بإنجازات غير مسبوقة ومشروعات قومية عملاقة”.

واستطرد: “نعم الدولة المصرية كانت معرضة للانهيار كما أكد الرئيس السيسي أكثر من مرة، والراحل المشير طنطاوي استطاع العبور بمصر خلال هذه الفترة بأقل الضرر”,

وتابع: “الراحل المشير طنطاوي كان دائما ما كان يقول عن حالة مصر في تلك الفترة إنه يمسك جمرة من النار، ولو تركها ستحرق الدنيا”.

واختتم السنباطي قائلا: "نحمد الله على نعمة الوطن المستقر، وعلى نعمة قواتنا المسلحة الباسلة، ودائما تحيا مصر بفضل الرجال الأوفياء العظماء".