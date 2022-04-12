أوكرانيا: قواتنا محاصرة في ماريوبول.. وروسيا تعلن تدمير العناصر الهاربة

قال مسئول من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، يدعى ميهيلو بودولاك ، على تويتر :إن القوات الأوكرانية "محاصرة" في ماريوبول بينما تضغط القوات الروسية للسيطرة على المدينة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ويصر الجيش الأوكراني على أن "الدفاع عن ماريوبول مستمر".

وذكرت القوات الروسية أنها أحبطت محاولة الجيش الأوكراني لكسر الحصار في ماريوبول.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن مجموعة قوامها يصل إلى 100 جندي أوكراني يستخدمون الدبابات والعربات المدرعة حاولت الخروج من مصنع الحديد والصلب المحاصر ومغادرة المدينة في اتجاه الشمال لكن ذلك لم يتم.

وذكر "بالأمس ، في 11 أبريل ، في ماريوبول، وعلى أراضي مصنع إيليتش ، قامت فلول القوات الأوكرانية بمحاولة فاشلة للهروب من المدينة".

تابع "حاولت مجموعة من الجنود الأوكرانيين قوامها ما يصل إلى 100 شخص على عربات مصفحة شق طريقهم للخروج من أراضي المصنع ومغادرة المدينة في اتجاه الشمال".

وأردف "عن طريق الضربات الجوية والمدفعية ، تم إحباط محاولة الاختراق هذه. وتم تدمير ثلاث دبابات أوكرانية وخمس مركبات قتال مشاة وسبع سيارات وسقط ما يصل إلى 50 فردًا. وألقى 42 جنديًا أوكرانيًا آخر أسلحتهم طواعية واستسلموا.".

وصلت معركة ماريوبول إلى مرحلة حاسمة ، حيث تحصن مشاة البحرية الأوكرانيون في منطقة آزوفستال الصناعية.

وقالت التقارير، إنه إذا استولى الروس على آزوفستال ، فسيكونون قد بسطوا سيطرتهم الكاملة على ماريوبول ، حيث تعتبر محور العلاقات بين المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الغرب والشرق "، وفقًا لرويترز.

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على مدينة ماريوبول اليوم الثلاثاء ، في إطار هجوم ضخم متوقع عبر شرق أوكرانيا ، حيث حاولت القوات المدافعة جاهدة صدها.

ويُعتقد أن روسيا تحاول ربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الانفصالية المدعومة من موسكو دونيتسك ولوجانسك في دونباس ، وقد فرضت حصارًا على المدينة ذات الموقع الاستراتيجي ، التي كانت في السابق موطنًا لأكثر من 400 ألف شخص.

وبحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية "من المحتمل أن يحاول العدو في المستقبل السيطرة على مدينة ماريوبول ، والاستيلاء على بوباسنا وشن هجوم في اتجاه كوراخوف من أجل الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك" .