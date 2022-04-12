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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. ممثلو أهالى قرية بلانة بنصر النوبة يوجهون الشكر للرئيس السيسي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هموم ومطالب المواطن الأسوانى فى جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة تقع فى بؤرة اهتمام القيادة التنفيذية حيث نسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وتلبية المطالب المشروعة والملحة .

 

جاء ذلك أثناء لقائه مع قيادات وممثلى أهالى قرية بلانة بمركز نصر النوبة ، بحضور ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين وأمين حزب حماة وطن .

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وخلال اللقاء أشار المحافظ إلى أنه سيتم رفع مذكرة تفصيلية للدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لخفض رسوم الغرامات الموقعة على المزارعين الذين لم يلتزموا بمنظومة الرى الحديث والمطور ويعتمدون على الرى بالغمر من خلال عمل فتحات لرى زراعاتهم وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم جراء هذه الغرامات .

 

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتعمير وتنمية بحيرة السد العالى لتخصيص المسطح المائى لمفيض توشكى لمراكب الصيد التابعة للجمعية التعاونية النوبية بإجمالى 200 رخصة وذلك لتحقيق السيطرة على هذا المسطح من المتعدين والعشوائية فى عملية الصيد ، وهو الذى سيساهم أيضاً فى زيادة الإنتاج السمكى بشكل عام داخل البحيرة .

 

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه هناك تنسيق مع مديرية الأمن لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة في الحيز العمراني للقرية بمساحة 150 فدان تمهيداً لتنفيذ المخطط العمرانى المتكامل لهذه المساحة كقرية نموذجية تضم جميع المرافق والخدمات الجماهيرية التعليمية والصحية والشبابية والرياضية والبريدية والبيطرية وغيرها .

 

ومن جانبهم أشاد ممثلى أهالى قرية بلانة بالطفرة التنموية التى تشهدها القرية ، وجميع قرى محافظة أسوان فى ظل المشروعات الكبيرة فى قطاعات البنية التحتية والخدمات الجماهيرية والتمكين الاقتصادي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، موجهين رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية والحكومة والمحافظة للإسراع بمعدلات تنفيذ هذه المشروعات ، وبجودة عالية لإحداث نقلة نوعية فى معيشة المواطنين ، وهو الذى يتزامن مع التواصل الجماهيرى والاستجابة السريعة لمحافظ أسوان لمطالبهم وسرعة التفاعل مع الشكاوى ووضع الحلول العاجلة لها .

 

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمطاحن وصوامع أسوان بمنطقة الجزيرة للتأكد من جاهزيتها لإستقبال كافة الكميات التى سيتم توريدها من القمح المحلى رافقه خلالها المحاسب حسام العربي وكيل وزارة التموين حيث يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمنظومة استلام وتخزين محصول القمح هذا العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

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