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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل المشوار الحلقة 11.. شامل يحاول التقرب من ورد

المشوار
المشوار

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل "المشوار"،  شعور ورد بالخوف والقلق وهذا ما تحدثت عنه مع زوجها ماهر ويجسد دوره محمد رمضان ولكنه حاول طمأنتها.

كما شهدت الحلقة محاولة شامل وهو أحمد صفوت التقرب من ورد في الستوديو حيث كان يغني أغنية يا تمر حنة، ولاحظت هذا الأمر صديقتها عزة وهي ندى موسى، " لتتشاجر معه بسب ورد.


موعد عرض المشوار :


وأعلنت قناة دي إم سي، عن مواعيد العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:10 مساء، الإعادة 1:45 صباحًا، 2 ظهرًا، كما يُعرض على دي إم سي دراما.

أبطال مسلسل المشوار
يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

مسلسل المشوار الحلقة 11 من مسلسل المشوار ورد محمد رمضان شامل

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