وكيل التعليم بالجيزة : الانضباط والأنشطة التربوية أساس نجاح العملية التعليمية

واصل سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث قام اليوم بزيارة تفقدية شملت عدداً من مدارس إدارتي العياط والبدرشين التعليميتين.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

ففي إدارة العياط التعليمية، تفقد عطية ويرافقه ياسر عكاشة مدير إدارة العياط التعليمية، مدارس العطف الثانوية، والعطف الإعدادية، والعطف الابتدائية، واطلع على انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول، مؤكدًا ضرورة الالتزام والانضباط داخل المدارس، وتهيئة مناخ تعليمي آمن ومُحفز يساعد الطلاب على التحصيل والتميز.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال جولته في إدارة البدرشين التعليمية سير الدراسة بمدرستي مزغونة التجارية، ومزغونة الابتدائية، حيث اطمأن على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، ووجّه بسرعة معالجة أي ملاحظات تتعلق بالنظافة العامة أو الانضباط الإداري داخل المدارس.

وأكد وكيل أول الوزارة أهمية تفعيل الأنشطة التربوية لما لها من دور في تنمية شخصية الطلاب، ومتابعة أعمال التقييمات الشهرية بانتظام، مع الاهتمام بالطلاب ضعاف القراءة والكتابة ودعمهم تربويًا وتعليميًا.

وفي ختام جولته، شدّد عطية على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق الانضباط، وجودة الأداء التعليمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب في مختلف مدارس محافظة الجيزة.