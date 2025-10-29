قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: والدي كان عمره 12 عامًا وقت الاكتشاف التاريخي
كانت بتلعب بالسلاح.. سيدة تطلق النار على زوجها في الشيخ زايد
الغمراوي: استضافة مصر لاجتماع الصحة العالمية تعكس الثقة الدولية في قدرات هيئة الدواء المصرية
طليق رنا سماحة.. سامر أبو طالب يعلن فسخ خطوبته بعد شهر واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل التعليم بالجيزة : الانضباط والأنشطة التربوية أساس نجاح العملية التعليمية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ومدير إدارة العياط التعليمية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ومدير إدارة العياط التعليمية
أحمد زهران

واصل سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث قام اليوم بزيارة تفقدية شملت عدداً من مدارس إدارتي العياط والبدرشين التعليميتين.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

ففي إدارة العياط التعليمية، تفقد عطية ويرافقه ياسر عكاشة مدير إدارة العياط التعليمية، مدارس العطف الثانوية، والعطف الإعدادية، والعطف الابتدائية، واطلع على انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول، مؤكدًا ضرورة الالتزام والانضباط داخل المدارس، وتهيئة مناخ تعليمي آمن ومُحفز يساعد الطلاب على التحصيل والتميز.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال جولته في إدارة البدرشين التعليمية سير الدراسة بمدرستي مزغونة التجارية، ومزغونة الابتدائية، حيث اطمأن على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، ووجّه بسرعة معالجة أي ملاحظات تتعلق بالنظافة العامة أو الانضباط الإداري داخل المدارس.

وأكد وكيل أول الوزارة أهمية تفعيل الأنشطة التربوية لما لها من دور في تنمية شخصية الطلاب، ومتابعة أعمال التقييمات الشهرية بانتظام، مع الاهتمام بالطلاب ضعاف القراءة والكتابة ودعمهم تربويًا وتعليميًا.

وفي ختام جولته، شدّد عطية على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق الانضباط، وجودة الأداء التعليمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب في مختلف مدارس محافظة الجيزة.

محافظة الجيزة العياط التعليمية اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

ترشيحاتنا

ترامب

الزعيم الصيني شي جين بينج يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية.. غدا

ترامب أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يُمنح وسامَ «وسام موغونغهوا الكبير

سيول: ترامب أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يُمنح وسام موغونغهوا الكبير

وزير الخارجية القبرصي قسطنطينوس كومبوس

وزير الخارجية القبرصي يزور الهند لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

بالصور

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

فيديو

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد