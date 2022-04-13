دورة تدريبية عن الاسعافات الأولية بجامعة حلوان .. 17 أبريل

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، دورات تدريبية في مجال الاسعافات الأولية وبالتعاون مع كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض وذلك علي دورتين تدريبيتين.

تبدأ الدورة التدريبية يوم الأحد الموافق 17 أبريل وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 21 .

وتقام الدورات التدريبية بالمعهد الفني للتمريض من خلال محاضرات نظرية و عمليه بقاعه الدكتورة عائشه بكليه التمريض من الساعة الثانية عشر ظهرا حتي الثانية بعد الظهر، ويتم تنظيم تلك الدورات التدريبية بشكل مجاني.

و يمنح المتدرب شهاده معتمده باجتياز الدورة التدريبية، بعد إنتهاء الدورة التدريبية، وعلى الراغبين فى حضور دورة الإسعافات الأولية تسجيل أسمائهم بمقر إدارة النشاط الاجتماعي و الرحلات بالمبني الاداري للجامعه غرفه رقم 32، ويكون التسجيل باسبقيه الحجز.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان عن استعدادها لبدء قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، هذا ويستمر التقديم شهر من تاريخه حيث أن الدراسة في الفصل التمهيدي تبدأ خلال يونيو – يوليو ٢٠٢٢ .



كما أشار الدكتور إبراهيم لطفي ان برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة و يهدف البرنامج إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة لاكساب هذه الفئه التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

وتتمثل شروط التقدم للبرنامج كالآتي:

١. أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

٢.لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .

٣.مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

وقد أعلنت الكلية الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج وتتمثل في ( أصل المؤهل وصورة - خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه - بيان حالة أصل وصورة - شهادة الجيش أصل وصورة - شهادة ميلاد اصل وصورة - ٦ صور شخصية ).