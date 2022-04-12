وزير الأوقاف: مسلسل الاختيار كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية وعنصريتهم المقيتة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مسلسل الاختيار المذاع حاليا كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية و شيء من مخططاتهم .

وأضاف جمعة في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على تويتر ان المسلسل كشف محاولتهم الاستيلاء على كل مفاصل الدولة والتحكم فيها وفق مخططاتهم للسيطرة عليها مع سحق كل مخالفيهم كما يكشف بعض جوانب عنصريتهم المقيتة و أوجه خيانتهم للوطن .

وفي وقت سابق قال وزير الأوقاف إن مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة كاشف لطبيعة الجماعة من الغدر والخيانة والتآمر وتاريخها الأسود .

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن هذا العمل هو عمل فني إبداعي جاد في كشف طبيعة أهل الشر .

وتابع : صحيح الأعمال الفنية تأخذ الحقائق و تضعها في أسلوب فني أو إبداعي فيه جزء من الإضافة الخيالية و لكن حتي هذه الإضافات لا تخرج عن أصل الجماعة و الحقائق .

وأكد جمعة أن هذا العمل الدرامي كاشف عن طبيعة الجماعة من غدر و خيانة و يقينا مغزي بالمعلومات الحقيقية الكاشفة من تآمر هذه الجماعة على الشعب المصري و الدولة المصرية.