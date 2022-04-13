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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية الحصول على التقوى من الصيام.. أكثر الشهور بركة

التقوى في الصيام
التقوى في الصيام

كيفية الحصول على التقوى من صيام رمضان ، يعتبر شهر رمضان المبارك أعم الشهور نفعا وفائدة وأكثرها بركة.

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كيفية الحصول على التقوى من الصيام

 

وقال الشيخ محمد حامد هاشم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر رمضان يرفع الله فيه الدرجات وتضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات وتعتق فيه الرقاب من النار.

وأضاف أن الله تعالى أنزل القرآن في شهر رمضان، فقال في كتابه العزيز "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ".

الحصول على التقوى من الصيام


كما أن رمضان سبب من أسباب الحصول على تقوى الله فقال تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".

وذكر أن الله يكفر بصيام رمضان ، الخطايا، لقول الرسول "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر".

كما أن الله اختص الصيام بذاته كما في الحديث القدسي "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب إذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم".

 

التقوى في بيت النبي

 

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه عندما نتحدث عن بيت الرسول فهو بيت الشرف الذى أسس على التقوى و الصبر و الاحتواء.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن بيت الرسول مكون من سيدنا رسول الله وزوجاته، وأولاده، وأحفاده، موضحًا أن الأحفاد كانوا من فاطمة ورقية رضى الله عنهم.

ولفت إلى أن الرسول تزوج فى سن الشباب، وكانت من أكابر أهل مكة وهى السيدة خديجة بنت خويلد، وكانت أكبر من سيدنا رسول الله بـ 15 عامًا.

وأشار إلى أن السيدة خديجة أنجب منها جميع الأبناء ماعد سيدنا إبراهيم،  أن خديجة أول امرأة يتزوجها الرسول - صلى الله عليه وسلم – في حياته وأنجب منها ستة أبناء: أربعة بنات هن زينب أكبرهن وتزوجت من أبي العاصي بن الربيع بن عبد شمس ابن خالتها، ورقية وأم كلثوم وتزوجتا من عبتة وعتيبة ابني عم الرسول وهما أخان، أمرهما والدهما أبو لهب بتسريحهما بعد إسلامهما فتزوجهما عثمان بن عفان الواحدة بعد الأخرى، فتزوج رقية أولًا وبعد وفاتها تزوج أم كلثوم، وفاطمة تزوجت من ابن عمها علي بن طالب وبذلك تزوجت بناته الأربعة في حياته، وولدان هما القاسم وعبد الله ولقبه الطاهر ولحكمة إلهية توفى الذكور وهما في حجر أمهما خديجة ولم يتبق له إلا أربع بنات.

 

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