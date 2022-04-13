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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

انفجار برشلونة
انفجار برشلونة

أسفر انفجار وقع، اليوم الأربعاء، في مبنى سكني في مدينة برشلونة الإسبانية عن إصابة 4 أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة. 

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الانفجار وقع فى الطابق الأرضي من المبنى حيث كان يوجد حانة وتسبب في اندلاع حرائق في طوابق أخرى في مبان مجاورة. 

وأكد ألبرت باتلي، مستشار الأمن في المدينة، أن صاحب الحانة في حالة خطيرة، مشيرا إلى أنه يخضع للرقابة الأمنية.

وقام رجال الإطفاء بإخلاء ما مجموعه 8 مبان، وعلى الرغم من السماح لبعض الأشخاص بالعودة إلى منازلهم، فإن الأضرار الهيكلية التي لحقت بالمبنى في كارير دي فالينسيا رقم 73، وشقتين في أفينجودا روما رقم 90، تعني أن هؤلاء السكان سيضطرون إلى الانتظار.

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وحسب موقع"كتالان نيوز"، قالت إليانا التي تعيش في المبنى الذي وقع فيه الانفجار، "غادرنا بسرعة لنرى ما كان يحدث.. خرجت إلى الشرفة ورأيت دخانا كثيفا في الشارع واعتقدت على الفور أن فتاة فجرت الحانة".

وأضافت: "لقد هددت فتاة المارة والأشخاص في الحانة المجاورة وتوعدت بحرقها'. 

وأشار الموقع الإسباني إلى أن صاحب الحانة كان يمثل مشكلة وحاولت الشرطة إغلاق المحل يوم الجمعة الماضي لتجد أن المؤسسة كانت مغلقة بالفعل عند وصول عناصرها. 

ووردت للشرطة في وقت سابق مزاعم بإهمال المحل وقد صدر أمر قضائي قبل أيام من الانفجار بإغلاقه.

 

 

 

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