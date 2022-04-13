حدث ليلاً| إصابة مصريين في إطلاق نار ببروكلين.. كواليس اختيار إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب.. زلزال بالمغرب.. وانفجار في برشلونة.. ورصد مذنب ضخم قادم نحو الأرض

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 13 ابريل 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...



التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء، بممثلي الغرفة التجارية الأمريكية، في إطار زيارته لواشنطن

أكدت مصادر في مدينة نيويورك الأمريكية، إصابة مواطنين مصريين "رجل وسيدة"، في حادث إطلاق النار بمحطة مترو الأنفاق في بروكلين.

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس اختيار إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وحقيقة الخلافات حول اختياره، وكذلك موقف حازم إمام عضو مجلس الاتحاد، بعد انتشار أنباء حول تهديده بتقديم استقالته من منصبه

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على بيع أحمد ياسر ريان المحترف في صفوف ألتاي التركي، بشكل نهائي. وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه..

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، فوزا على حساب نظيره كيب تاون بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 101- 77، في ثاني مبارياته بالمجموعة الثانية لبطولة افريقيا...

توفى لاعب كمال الأجسام المحترف سيدريك ماكميلان بطل أرنولد كلاسيك 2017 عن عمر يناهز 44 عاما. و تعرض ماكميلان لنوبة قلبية في وقت سابق، سببت له وعكة صحية كادت تقضي على حياته العام الماضي.

أعلن معهد المغرب للجيو-فيزياء، تسجيل هزة أرضية ضربت ساحل إقليم الدريوش بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختير.

أسفر انفجار وقع، اليوم الأربعاء، في مبنى سكني في مدينة برشلونة الإسبانية عن إصابة 4 أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.

عثرت شرطة نيويورك، اليوم الأربعاء، على مسدس نصف أوتوماتيكي في موقع إطلاق النار في محطة مترو بروكلين بنيويورك.

تسببت المعارك في مدينة ماريوبول الأوكرانية، والقصف الروسي للمدينة في مقتل 20 ألف شخص على الأقل منذ نهاية فبراير، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه ليس لدى السلطات الأمريكية أي دليل على تدخل روسيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

قالت روسيا إنها مستعدة لبيع النفط والغاز إلى"الدول الصديقة" بأي سعر، وذلك بعد قرار سابق ببيع الغاز والنفط الروسي بالروبل.

يعتزم البرلمان الروسي مناقشة مشروع قرار من شأنه تأميم شركات أجنبية انسحبت من روسيا احتجاجاً على غزوها لأوكرانيا.

رصدت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء مذنبًا كبيرًا حطم الرقم القياسي متجهًا نحو إلى الأرض….