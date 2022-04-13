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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً| إصابة مصريين في إطلاق نار ببروكلين.. كواليس اختيار إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب.. زلزال بالمغرب.. وانفجار في برشلونة.. ورصد مذنب ضخم قادم نحو الأرض

موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 13 ابريل 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...
 

لدعم جهود التنمية المستدامة.. شركات أمريكية تشارك في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة بمصر|صور

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء، بممثلي الغرفة التجارية الأمريكية، في إطار زيارته لواشنطن

منسق الجالية بنيويورك: إصابة مصريين بحادث إطلاق نار في بروكلين

أكدت مصادر في مدينة نيويورك الأمريكية، إصابة مواطنين مصريين "رجل وسيدة"، في حادث إطلاق النار بمحطة مترو الأنفاق في بروكلين.

الكومي يكشف كواليس اختيار ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب المصري 

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس اختيار إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وحقيقة الخلافات حول اختياره، وكذلك موقف حازم إمام عضو مجلس الاتحاد، بعد انتشار أنباء حول تهديده بتقديم استقالته من منصبه

موسيماني يمنح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي لبيع أحمد ياسر ريان نهائيا

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على بيع أحمد ياسر ريان المحترف في صفوف ألتاي التركي، بشكل نهائي. وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه..

سلة الزمالك يفوز على كيب تاون ببطولة أفريقيا لكرة السلة| صور

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، فوزا على حساب نظيره كيب تاون بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 101- 77، في ثاني مبارياته بالمجموعة الثانية لبطولة افريقيا...

وفاة لاعب كمال الأجسام سيدريك ماكميلان عن عمر 44 عاما

توفى لاعب كمال الأجسام المحترف سيدريك ماكميلان بطل أرنولد كلاسيك 2017 عن عمر يناهز 44 عاما. و تعرض ماكميلان لنوبة قلبية في وقت سابق، سببت له وعكة صحية كادت تقضي على حياته العام الماضي.

هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ساحل إقليم الدريوش بالمغرب

أعلن معهد المغرب للجيو-فيزياء، تسجيل هزة أرضية ضربت ساحل إقليم الدريوش بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختير.

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

أسفر انفجار وقع، اليوم الأربعاء، في مبنى سكني في مدينة برشلونة الإسبانية عن إصابة 4 أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.

الشرطة الأمريكية تعثر على سلاح ناري في مترو نيويورك.. وتكشف تفاصيل جديدة

عثرت شرطة نيويورك، اليوم الأربعاء، على مسدس نصف أوتوماتيكي في موقع إطلاق النار في محطة مترو بروكلين بنيويورك.

أوكرانيا: مقتل 20 ألفاً في ماريوبول.. واتهامات لروسيا باستخدام أسلحة كيماوية

تسببت المعارك في مدينة ماريوبول الأوكرانية، والقصف الروسي للمدينة في مقتل 20 ألف شخص على الأقل منذ نهاية فبراير، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

واشنطن: ليس لدينا دليل على تدخل روسيا في الانتخابات الفرنسية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه ليس لدى السلطات الأمريكية أي دليل على تدخل روسيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

روسيا تعلن استعدادها لبيع النفط والغاز إلى الدول الصديقة بأي سعر

قالت روسيا إنها مستعدة لبيع النفط والغاز إلى"الدول الصديقة" بأي سعر، وذلك بعد قرار سابق ببيع الغاز والنفط الروسي بالروبل.

تصعيد خطير.. روسيا تستعد لتأميم شركات أجنبية

يعتزم البرلمان الروسي مناقشة مشروع قرار من شأنه تأميم شركات أجنبية انسحبت من روسيا احتجاجاً على غزوها لأوكرانيا.

رصد مذنب ضخم قادم نحو كوكب الأرض

رصدت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء مذنبًا كبيرًا حطم الرقم القياسي متجهًا نحو إلى الأرض….

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