هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ساحل إقليم الدريوش بالمغرب

أعلن معهد المغرب للجيو-فيزياء، تسجيل هزة أرضية ضربت ساحل إقليم الدريوش بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختير.

وأوضح المعهد، في بيان، أن الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة السادسة و3 دقائق و 14 ثانية مساء (بتوقيت جرينيتش)، مضيفا أن الهزة سُجلت على عمق 18 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.494 درجة شمالا، وخط الطول 3.632 درجة غربا.