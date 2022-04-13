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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال زيارة شكري لواشنطن..

لدعم جهود التنمية المستدامة.. شركات أمريكية تشارك في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة بمصر|صور

شكري يلتقي بممثلي
شكري يلتقي بممثلي الغرفة التجارية الأمريكية

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء، ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية، في إطار زيارته لواشنطن .

وأفادت الصفحة الرسمية لصفحة وزارة الخارجية، بأن اللقاء بحث شمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والطفرة التنموية الشاملة في مصر .

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كما تطرق إلى مشاركة الشركات الأمريكية في جهود التنمية المستدامة بمصر خاصةً في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة. 

 

كما تناول اللقاء رؤية مصر لـ الدورة 27 من مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بمكافحة تغير المناخ COP‪27‬، وأهمية دور القطاع الخاص في معالجة ظاهرة تغير المناخ.
 

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