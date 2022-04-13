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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ذوو الهمم يخطفون الأنظار في افتتاح معرض فيصل العاشر للكتاب

صدى البلد

فى حضور الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نجح اطفال فرقة الشمس لذوى القدرات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم التابعة للبيت الفنى للمسرح في خطف الاضواء والاستحواذ على انتباه جمهور معرض فيصل العاشر للكتاب من خلال الفقرة الفنية التى قدموا خلالها العديد من الاعمال الغنائية والتابلوهات التعبيرية التى تؤكد امتلاكهم مواهب متفردة .

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عبد الدايم: معرض فيصل للكتاب عيد سنوي لأهالي الجيزة

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وزيرة الثقافة تفتتح معرض فيصل الرمضاني للكتاب.. صور

واشادت عبد الدايم بالمستوى الفنى لابناء فرقة الشمس وقالت ان اصحاب الهمم نماذج للخير والسلام ، واضافت ان استراتيجية عمل وزارة الثقافة تضم مسارات لدمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع بشكل طبيعى من خلال مختلف الوان الابداع ، مشيرة ان الفعاليات التى تعدها مختلف القطاعات تعمل على تبنى الموهوبين منهم وابراز طاقاتهم ، واكدت استمرار الرسالة السامية المتمثلة فى دعمهم ومساندتهم .

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وزارة الثقافة وزيرة الثقافة ذوى الهمم إيناس عبد الدايم ذوي القدرات اللواء احمد راشد ذوي القدرات الخاصة معرض فيصل للكتاب

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