ذوو الهمم يخطفون الأنظار في افتتاح معرض فيصل العاشر للكتاب

فى حضور الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نجح اطفال فرقة الشمس لذوى القدرات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم التابعة للبيت الفنى للمسرح في خطف الاضواء والاستحواذ على انتباه جمهور معرض فيصل العاشر للكتاب من خلال الفقرة الفنية التى قدموا خلالها العديد من الاعمال الغنائية والتابلوهات التعبيرية التى تؤكد امتلاكهم مواهب متفردة .

واشادت عبد الدايم بالمستوى الفنى لابناء فرقة الشمس وقالت ان اصحاب الهمم نماذج للخير والسلام ، واضافت ان استراتيجية عمل وزارة الثقافة تضم مسارات لدمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع بشكل طبيعى من خلال مختلف الوان الابداع ، مشيرة ان الفعاليات التى تعدها مختلف القطاعات تعمل على تبنى الموهوبين منهم وابراز طاقاتهم ، واكدت استمرار الرسالة السامية المتمثلة فى دعمهم ومساندتهم .

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