بمشاركة 33 ناشرا.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض فيصل الرمضاني العاشر للكتاب.. فيديو صور

افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، معرض فيصل العاشر للكتاب، مساء يوم الثلاثاء ١٢ من أبريل الجاري، والذي يشارك فيه 33 دار نشر، مع قطاعات وزارة الثقافة، والذى يتواكب مع الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى 2022.

وكان الافتتاح بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما يتضمن المعرض علي وجود جزء للصناعات اليدوية، وصناعة الفخار، وانشطة خاصة للطفل والذي يتضمن أنشطة متنوعة، ومنها ورش الرسم والتلوين والحكي، وعروض الساحر والأراجوز، ومسرح العرائس، وجميعها يقام فى الهواء الطلق على طريقة البرجولة.

وقامت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بجولة داخل معرض فيصل للكتاب، ومشاهدة عروضات فنية متنوعة داخل المعرض، ومنها: عرض التنورة، والاراجوز، وعروضات لفرق موسيقية.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن معرض فيصل للكتاب بات عيدًا سنويا لأهالي محافظة الجيزة، وأشارت إلى أنه يجسد استمرار تنفيذ الخطوات الهادفة إلى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية.

وتابعت انه حرصًا على تطوير الفعاليات تشهد دورته العاشرة إقامة ركنا خاصا بنظارات VR لعرض قصص الأطفال، اضافة إلى جناح مبادرة ثقافتك كتابك والذي يتيح الكتاب بسعر مخفض يبدأ من جنيه واحد حتى عشرين جنيهًا.

يذكر أن معرض فيصل للكتاب يستمر حتى 21 رمضان، ويفتح أبوابه يوميا للجمهور في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، ويقام على مساحة 3000 متر مربع ويشارك به 33 ناشر.

منهم قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف، سور الأزبكية (مكتبتين)، الى جانب عدد من دور النشر الخاصة.

ويضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل، ويصاحبه نشاط ثقافي وفني متنوع يضم عروض الفرق التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، النيل للإنشاد الديني، الشرقية للفنون الشعبية، والحرية للفنون الشعبية، القومية للموسيقى والآلات الشعبية، وغيرها إلى جانب مجموعة من الندوات الثقافية ومعرضا للفنون التشكيلية وبرنامجا خاصا بالطفل يشمل ورش فنية وتعليمية وعروض الأراجوز والعرائس.

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