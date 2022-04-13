عن طريق الخطأ.. صورة جديدة تكشف تصميم هيونداي باليسيد 2023 قبل الإعلان عنها

ظهرت للمرة الأولى صورة لسيارة هيونداي باليسيد 2023 ، عن طريق الخطأ من الشركة الكورية، أثناء بث مباشر أعلنت فيه ميعاد الكشف عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة فى الأسواق .

هيونداي باليسيد 2023

وعلى الفور حذفت هيونداي الصورة مرة أخرى ، ولكن لم تتركها أعين وكالات الأنباء ، ففى لحظات انتشرت الصورة على معظم المواقع للسيارة هيونداي باليسيد 2023 الجديدة ، والتى أظهرت العديد من الملامح والتفاصيل الرئيسية للسيارة .

هيونداي باليسيد 2023

تحصل باليسيد الذي تم تعديلها على وجه معاد تصميمه بما في ذلك المصابيح الأمامية الجديدة مع مصابيح LED نهارية أكثر حداثة، وشبكة أكبر تتضمن أسلوب التصميم البارامترى، والمزيد من الكروم على الجزء السفلي من المصد.

هيونداي باليسيد 2023

و يبدو المظهر الجانبي متطابقًا باستثناء العجلات الجديدة متعددة الأسطوانات التي تمنح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مظهرًا أكثر تميزًا.

ومن المتوقع أن يحتفظ باليسايد بمحرك V6 سعة 3.8 لتر والذي ينتج 291 حصان وعزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر في الطراز الحالي . يتم إرسال القوة إلى الأمام أو إلى جميع العجلات الأربع من خلال علبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات.

هيونداي باليسيد 2023

كما سيظهر المزيد من المعلومات عن باليسايد المحسّنة في العرض الأول الرسمي في معرض نيويورك الدولي للسيارات، وأكدت الشركة أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تم تجديدها ستصل إلى الوكلاء الأمريكيين في الصيف.