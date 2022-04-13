تشجيع المزارعين بالاسماعيلية على توريد القمح وانتقاء تقاوي القطن الجيدة

قال د. حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي إنه تم تنفيذ بعض الندوات الإرشادية في محافظة الإسماعيلية لتشجيع المزارعين على توريد محصول القمح وأيضا الاستعداد لموسم زراعة القطن.

حيث قام المركز الارشادى بطوسون مركز الاسماعيلية برعاية المهندس اسماعيل العطار مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية واشراف وحضور المهندس أحمد سليمان البعلى مدير عام الارشاد الزراعي بالإسماعيلية والمهندس محمد الشحات مدير عام الادارة الزراعية بالاسماعيلية بعقد ندوة حول توريد محصول القمح هذا الموسم وتذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المزارعين والعمل على حلها وبحضور نخبة من مزارعين الضبعية وعين غصين وطوسون وتمت الإجابة على جميع اسئلة المزارعين.

كما قام المركز الإرشادي بالقنطرة شرق بعقد ندوة عن تجهيز الأرض للزراعة محصول القطن بصنف جيزة ٩٤ تناولت أيضا الندوة أهمية توريد محصول القمح للصوامع.



يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تكثيف تواجد المرشدين الزراعيين بجميع محافظات الجمهورية في الحقول مع المزارعين وبالتنسيق مع د. علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.