عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشجيع المزارعين بالاسماعيلية على توريد القمح وانتقاء تقاوي القطن الجيدة

الزراعة: تشجيع المزارعين
الزراعة: تشجيع المزارعين بالاسماعيلية على توريد القمح

قال د. حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي إنه تم تنفيذ بعض الندوات الإرشادية في محافظة الإسماعيلية لتشجيع المزارعين على توريد محصول القمح وأيضا الاستعداد لموسم زراعة القطن.

حيث قام المركز الارشادى بطوسون مركز الاسماعيلية برعاية المهندس اسماعيل العطار مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية واشراف وحضور المهندس أحمد سليمان البعلى مدير عام الارشاد الزراعي بالإسماعيلية والمهندس محمد الشحات مدير عام الادارة الزراعية بالاسماعيلية بعقد ندوة حول توريد محصول القمح هذا الموسم وتذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المزارعين والعمل على حلها وبحضور نخبة من مزارعين الضبعية وعين غصين وطوسون وتمت الإجابة على جميع اسئلة المزارعين.
 كما قام المركز الإرشادي بالقنطرة شرق بعقد ندوة عن تجهيز الأرض للزراعة محصول القطن بصنف جيزة ٩٤ تناولت أيضا الندوة أهمية توريد محصول القمح للصوامع.


 يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تكثيف تواجد المرشدين الزراعيين بجميع محافظات الجمهورية في الحقول مع المزارعين وبالتنسيق مع د. علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

الزراعة توريد القمح القمح انتقاء التقاوي الجيدة التقاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

راتب إيهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

نائب وزير التعليم ينفي رسوب 5 آلاف معلم فى اختبارات الترقي

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 أبريل 12 رمضان.. وموعد الإفطار

الحرس الثوري: قتل جميع القادة الأمريكيين لن يكفي الثأر لـ سليماني

وزير التعليم ينفي تعميم تطبيق "البابل شيت" في امتحانات الإعدادية بجميع المحافظات

أبرزها الزبادى والزيت.. جورجيا تطلب استيراد بعض المنتجات من مصر

الصحة: نقل مصابي حادث أتوبيس أبو سمبل لمستشفى أسوان الجامعي

أسعار الذهب في مصر اليوم 13- 4- 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

فيديو

تفاصيل تداول الصحف الكورية لـ مسلسل الكبير أوي 6 .. فيديو جراف

تعبت فقومت كلمته.. قصيدة تتسبب في التنمر من الشاعرةأميرة البيلي

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ