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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لثلاثة متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسیم على بیومي، حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه بحق ثلاثة متهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كلا من "السيد . ف " 27 سنة مقاول و" أحمد. م" 27 سنة سائق، و "مصطفى . ر" 26 سنة نجار مسلح جميعهم مقيمين كفر الأربعين بنطاق محافظة السويس، بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مدينة العاشر من رمضان. 

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وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، حال استقلالهم سيارة ملاكى وبحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار. 

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة قررت أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 44 لسنة 2022 ، جنايات قسم أول العاشر من رمضان، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية المخدرات ضبط السجن المشدد متهمين الزقازيق

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