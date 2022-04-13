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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب بـ3 رصاصات في حادث مترو بروكلين

حادث مترو بروكلين
حادث مترو بروكلين

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المصري "كريم عاطف" المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد مصابي حادث إطلاق النار بمترو الأنفاق في بروكلين.

واطمأنت السفيرة نبيلة مكرم على "كريم عاطف" حيث أصيب بـ ٣ رصاصات في قدمه، لافتة إلى أنه أجرى عملية وتم تركيب شرائح في قدمه وسيجري عمليه أخرى عقب ١٠ أيام، متمنية له الشفاء العاجل.

وزيرة الهجرة تتواصل مع المصري "كريم عاطف" أحد مصابي حادث إطلاق النار بمترو الأنفاق في بروكلين وتُطمئن أسرته على حالته الصحية

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كما تواصلت وزيرة الهجرة مع أسرة "كريم عاطف" لطمأنتهم على حالته، وأنه يتلقى كافة أوجه الرعاية والمتابعة، مشيرة إلى أنها تتابع حالته الصحية مع السفارة المصرية أولا بأول حتى يتماثل للشفاء التام.

من جانبه، قدم "كريم عاطف" الشكر لوزيرة الهجرة على تواصلها معه ومع أسرته، معربًا عن سعادته لوقوف وطنه بجانبه إثر تعرضه لهذا الحادث.

يذكر أنه قد أصيب 16 شخصاً على الأقل، في حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك صباح أمس الثلاثاء.

وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج كريم عاطف السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

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