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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن تسجيل دخول الركاب القادمين من الخارج

مصر للطيران
مصر للطيران

أصدرت مصر للطيران، بيانا توضيحيا حول قرار تسجيل الركاب القادمين إلى مصر، على المنصة الإلكترونية www.visitegypt.gov.eg والتى بدأ تفعيلها  بشكل " تجريبى " بديلا عن كروت وإقرارات الصحة العامة الورقية، فى إطار جهود الدولة المصرية لتسيير وتسهيل إجراءات الدخول للأراضي المصرية لانسيابية حركة الركاب .

قالت مصر للطيران، إنه في حالة تعذر التسجيل على المنصة فسيتم السماح للركاب بالدخول وفقا  لاشتراطات الدخول الصحية  للأراضي المصرية كما هي والتي تتطلب إحضار شهادات معتمدة بالحصول على  لقاحات كورونا بشرط مرور ١٤ يوما على الجرعة الثانية أو Antigen test او تقديم PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول ب٧٢ ساعة عليهما QR code.

وأوضحت مصر للطيران، أن ذلك لحين الانتهاء من المرحلة التجريبية والعمل بشكل كامل على المنصة الإلكترونية لجميع الركاب القادمين سواء المصريين أو الأجانب .

مصر للطيران www visitegypt gov eg لقاحات كورونا

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