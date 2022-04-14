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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المسحراتي|لماذا ابتعد سيد زيان عن الفن..وما وصية والده التي استغرق تحقيقها 13 عاما؟

الفنان الراحل سيد
الفنان الراحل سيد زيان

أحد أبرز نجوم الكوميديا في جيله، الفنان الراحل سيد زيان، فعلى الرغم من كونه أحد نجوم الصف الأول إلا أنه كان يتميز بسحره الخاص في إضفاء طابع الكوميديا والروح، خاصة عندما كان يُغني في بعض مشاهده الفنية.

أفضل من قدم دور المسحراتي على شاشة التليفزيون، حيث جسد دور المسحراتي في مسلسل "يوميات نجاتي المسحراتي"، الذي لفت الأنظار إليه بشدة، وأبرز موهبته في التمثيل والغناء وتقديم شخصيات مختلفة تحت عباءة المسحراتي.

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من هو سيد زيان؟

وُلد الفنان الراحل سيد زيان، في 17 أغسطس عام 1943م، وتخرج من مدرسة الميكانيكا التي تخصصت في تخريج المتخصصين في صيانة طائرات سلاح الطيران، وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة وعمل بها.

شغفه بالتمثيل 

كان الفنان الراحل سيد زيان شغوفًا بالتمثيل فالتحق بفرقة المسرح العسكري، وبدأ مشواره الفني ثم قدم استقالته في بداية الستينيات لتتحول تلك الهواية إلى احتراف، وبالفعل انضم إلى فرقة الهواة مع الفنان عبد الغني الناصر.

حصل سيد زيان على أول أدواره الفنية الكوميدية من خلال مسرحية "إعلان جواز" ثم حصل على دور بارز في مسرحية "حركة واحدة أضيعك" مع المخرج نور الدمرداش، لينطلق بعد ذلك انطلاقته الكبرى من خلال مسرحية "سيدتي الجميلة".

سيد زيان

مسيرة فنية حافلة 

اشتهر الفنان الراحل سيد زيان، بخفة ظل، وقدرته على الارتجال والخروج عن النص بالإفيهات الكوميدية المميزة، وتوالت أعماله ونجاحاته، حيث عمل في فرقة الريحاني لمدة تسع سنوات، ثم شارك بعد ذلك في مسرحيات "بمبة كشر"، وحصل على البطولة المطلقة في مسرحيات " العسكري الأخضر، واحد لمون والتاني مجنون" وغيرهما من المسرحيات خفيفة الظل.

كان للسينما في حياة سيد زيان النصيب الأكبر من أعماله الفنية، لكنه لم يقدم أدوار البطولة فيها سوى في ثلاثة أفلام فقط هي " دورية نص الليل، حظ من السماء، كيف تسرق مليونيرًا"، وشارك في العديد من المسلسلات الدرامية، منها "المال والبنون، التوأم".

وفاة سيد زيان

أُصيب نجم الكوميديا الراحل سيد زيان، بجلطة دماغية عام 2003، منعته من الحركة والكلام، ليبدأ معها مرحلة جديدة من حياته، تفرغ خلالها لحفظ القرآن الكريم لمدة تجاوزت 13 سنة، حتى كرمه الله بحفظه بالكامل.

استعاد سيد زيان عام 2011 قدرته على المشي، بعد ما قضى سنوات طويلة في العلاج الطبيعي والعلاج في المملكة العربية السعودية، لكنه لم يفكر في العودة للفن والتمثيل مرة أخرى، ليفارق عالمنا بعد ذلك بثلاث سنوات.

رحل نجم الكوميديا سيد زيان عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 أبريل عام 2016.

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