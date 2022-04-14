عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تذكرت والدها الراحل.. مفيدة شيحة تبكي على الهواء وتتحدث عن خيانة زوجها

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

حلت الإعلامية مفيدة شيحة، ضيفا ببرنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار”، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب.

وتحدثت “مفيدة شيحة” عن حياتها الشخصية وانفصالها عن زوجها، كما كشفت عن أصعب المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها المهنية…حيث:

كان نفسي والدي يشوفني وأنا ناجحة.. مفيدة شيحة تدخل في نوبة بكاء
دخلت الإعلامية مفيدة شيحة في نوبة بكاء، فور الحديث عن والدها الراحل.

وقالت:" والدي متوفي من 25 عام..كان تركيبة متميزة وعلمني أنا وأخواتي وعمره ما قصر معانا في أي حاجة"، متابعة:" والدي علمني يعني إيه رمضان وشم النسيم وصلة الرحم".

لا تعليق..مفيدة شيحة ترفض الحديث عن هذه الإعلامية
رفضت الإعلامية “مفيدة شيحة” الحديث عن الإعلامية هبة الأباصيري، قائلة:" لا تعليق..ومفيش تفاهم بيننا".

وفيما يخص الإعلامية ريهام سعيد، أوضحت أنها نجمة في مجالها، وتتحدث بطيبة وتلقائية، متابعة:" شخصية غلبانة".

مفيدة شيحة تتحدث عن رضوى الشربيني وعبير صبري ومنى عبد الغني
تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة، عن الفنانة عبير صبري، قائلة:"شخصية مثقفة للغاية، متابعة:" بتذاكر دورها بشكل كويس ولكني حاسة أنها بتتظلم".
وفيما يخص الإعلامية رضوى الشربيني، قالت:" رضوى مذيعة شاطرة جدا..وبحس أنها شبهي بطريقة ما"..متابعة:" رضوى نجمعة وعرفت تنجح في مجالها".

أقوى مذيع بالوطن العربي.. مفيدة شيحة تتحدث عن عمرو أديب وشريف مدكور
تحدث الإعلامية مفيدة شيحة، عن الإعلامي عمرو أديب، قائلة:" تجمعني به وبزوجته علاقة شخصية وهو شخصية محترمة"، متابعة:" عمرو أديب بالنسبالي أقوى مذيع في الوطن العربي".

وفيما يخص الإعلامي شريف مدكور، علقت:" شريف إنسان حقيقي وتعرض للتنمر بشكل مبالغ فيه..ولكنه شخصية قوية وناجحة ونجح في تخطي تجربته مع المرض".

"الرجالة بتخاف مني"..مفيدة شيحة:" أعيش قصة حب جديدة" ..فيديو
علقت الإعلامية راغدة شلهوب على حديث "مفيدة شيحة" وخيانه زوجها، قائلة:"ممكن تكون نزوة "، لتبادرها الأخرى:"النزوة بالنسبة لي خيانة".

كان بينتقم مني.. مفيدة شيحة تتحدث عن خيانة زوجها ..فيديو
تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة، عن زواجها وتعرضها للخيانة، قائلة:" خاني عشان ينتقم مني أنا وأهلي..أهلي كانوا رافضين زواجي"، متابعة:" تزوجت لمدة عام ونصف".

مفيدة شيحة: عايزة اشتغل ومش بدور على عريس
وجهت الإعلامية رغدة شلهوب، حديثها لـ مفيدة شيحة، قائلة "ليه مفكرتيش تتجوزي مرة تانية؟"، لتبادرها الأخرى "مش مبفكرش ووارد أني أتجوز مرة تانية".


لا تصلحي .. مفيدة شيحة: اتقالي مينفعش تقدمي البرنامج دا |فيديو
تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة عن أصعب موقف تعرضت له في حياتها، موضحة:" كان بيتم الإعداد لبرنامج سكوت هنغني وبيختاروا المذيعة اللي هتقدم البرنامج.. وتم اختياري من قبل وكالة الأهرام للإعلان".


سألت نفسي هصرف على بنتي منين|مفيدة شيحة تروي تفاصيل عن حياتها ..فيديو
تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة عن حياتها الشخصية، قائلة:" الحياة علمتني أبقى الراجل والست في وقت واحد..متابعة:" والدي توفى وانفصلت عن زوجي وخلفت بنتي في سنة واحدة".

مفيدة شيحة الإعلامية مفيدة شيحة برنامج “سابع سما” راغدة شلهوب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

يبدأ العمل به غدا.. معلومات عن الإيصال الإلكتروني مقابل السلع والخدمات الحكومية

ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وفياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بالقلوب الحمراء.. ياسمين رئيس تستعيد لحظاتها الرومانسية مع زوجها السابق.. فيديو

بعد ضبط شخصين.. تعرف على عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق تحتسب حاضر؟.. الإفتاء توضح

روجينا لصدى البلد: لن أنسى نصيحة يوسف شاهين.. وآخذ برأي زوجي دائما

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-4-2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ