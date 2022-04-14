تذكرت والدها الراحل.. مفيدة شيحة تبكي على الهواء وتتحدث عن خيانة زوجها

حلت الإعلامية مفيدة شيحة، ضيفا ببرنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار”، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب.



وتحدثت “مفيدة شيحة” عن حياتها الشخصية وانفصالها عن زوجها، كما كشفت عن أصعب المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها المهنية…حيث:



كان نفسي والدي يشوفني وأنا ناجحة.. مفيدة شيحة تدخل في نوبة بكاء

دخلت الإعلامية مفيدة شيحة في نوبة بكاء، فور الحديث عن والدها الراحل.

وقالت:" والدي متوفي من 25 عام..كان تركيبة متميزة وعلمني أنا وأخواتي وعمره ما قصر معانا في أي حاجة"، متابعة:" والدي علمني يعني إيه رمضان وشم النسيم وصلة الرحم".



لا تعليق..مفيدة شيحة ترفض الحديث عن هذه الإعلامية

رفضت الإعلامية “مفيدة شيحة” الحديث عن الإعلامية هبة الأباصيري، قائلة:" لا تعليق..ومفيش تفاهم بيننا".

وفيما يخص الإعلامية ريهام سعيد، أوضحت أنها نجمة في مجالها، وتتحدث بطيبة وتلقائية، متابعة:" شخصية غلبانة".



مفيدة شيحة تتحدث عن رضوى الشربيني وعبير صبري ومنى عبد الغني

تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة، عن الفنانة عبير صبري، قائلة:"شخصية مثقفة للغاية، متابعة:" بتذاكر دورها بشكل كويس ولكني حاسة أنها بتتظلم".

وفيما يخص الإعلامية رضوى الشربيني، قالت:" رضوى مذيعة شاطرة جدا..وبحس أنها شبهي بطريقة ما"..متابعة:" رضوى نجمعة وعرفت تنجح في مجالها".



أقوى مذيع بالوطن العربي.. مفيدة شيحة تتحدث عن عمرو أديب وشريف مدكور

تحدث الإعلامية مفيدة شيحة، عن الإعلامي عمرو أديب، قائلة:" تجمعني به وبزوجته علاقة شخصية وهو شخصية محترمة"، متابعة:" عمرو أديب بالنسبالي أقوى مذيع في الوطن العربي".

وفيما يخص الإعلامي شريف مدكور، علقت:" شريف إنسان حقيقي وتعرض للتنمر بشكل مبالغ فيه..ولكنه شخصية قوية وناجحة ونجح في تخطي تجربته مع المرض".



"الرجالة بتخاف مني"..مفيدة شيحة:" أعيش قصة حب جديدة" ..فيديو

علقت الإعلامية راغدة شلهوب على حديث "مفيدة شيحة" وخيانه زوجها، قائلة:"ممكن تكون نزوة "، لتبادرها الأخرى:"النزوة بالنسبة لي خيانة".



كان بينتقم مني.. مفيدة شيحة تتحدث عن خيانة زوجها ..فيديو

تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة، عن زواجها وتعرضها للخيانة، قائلة:" خاني عشان ينتقم مني أنا وأهلي..أهلي كانوا رافضين زواجي"، متابعة:" تزوجت لمدة عام ونصف".



مفيدة شيحة: عايزة اشتغل ومش بدور على عريس

وجهت الإعلامية رغدة شلهوب، حديثها لـ مفيدة شيحة، قائلة "ليه مفكرتيش تتجوزي مرة تانية؟"، لتبادرها الأخرى "مش مبفكرش ووارد أني أتجوز مرة تانية".



لا تصلحي .. مفيدة شيحة: اتقالي مينفعش تقدمي البرنامج دا |فيديو

تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة عن أصعب موقف تعرضت له في حياتها، موضحة:" كان بيتم الإعداد لبرنامج سكوت هنغني وبيختاروا المذيعة اللي هتقدم البرنامج.. وتم اختياري من قبل وكالة الأهرام للإعلان".