ميدو: إيهاب جلال يطلب انضمام فتح الله لجهاز المنتخب

كشف أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، عن طلب إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، بانضمام محمود فتح الله، المدرب العام بفريق بيراميدز، إلى الجهاز الفني للفراعنة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " إيهاب جلال طلب من إدارة اتحاد الكرة انضمام محمود فتح الله للجهاز الفني للمنتخب، وعرض الأمر نفسه على محمود فتح الله".

وتابع: "محمود فتح الله لم يتخذ قراره حتى الآن سواء بالاستمرار في الجهاز الفني لفريق بيراميدز أو الانضمام لجهاز إيهاب جلال بالمنتخب الوطني".

وأتم: " إيهاب جلال لم يعترض على أي اسم من الأسماء المتواجدة في الجهاز الفني بالمنتخب".