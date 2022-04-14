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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت.. بدء تشغيل رحلات مصر للطيران بين القاهرة وبني غازي بليبيا 18 أبريل.. ومساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

صدى البلد

وفاة 10 أشخاص في حادث تصادم جنوب مصر
استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
طهران تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي للافراج عن أرصدة إيرانية مجمدة‎‎
بايدن: حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ 800 مليون دولار
روسيا تفرض عقوبات على 398 برلمانيًا أمريكيًا
أوكرانيا تعلن العثور على جثث 1500 جندي روسي
ماكرون ينفي عقد اتفاق مع ساركوزي لتأييده في الانتخابات الرئاسية

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن شركة مصر للطيران، تبدأ تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة بني غازي الليبية اعتبارا من الإثنين المقبل 18 أبريل الحالي، حيث أوضحت الشركة أن بدء تشغيل الخط يأتي استمرارا للخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الأفريقية.

وذكرت "الراي" أن 10 أشخاص بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي لقيوا حتفهم وجرح 14 آخرون نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة بمحافظة أسوان في جنوب مصر، أمس، حسب بيان صادر عن محافظة أسوان، مشيرةً إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.

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على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن شابًا فلسطينيًا استشهد وأصيب عدد آخر أمس الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مناطق عدة في الضفة الغربية واعتقلت 13 فلسطينيا.

وقالت "الجريدة" إن طهران أبرمت اتفاقًا مبدئيًا مع مصرف أجنبي للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، على ما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس الأربعاء، من دون أن يحدد في أي دولة.

دوليًا، قالت "القبس" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت الأربعاء، تقديم 800 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، مما يرفع إجمالي المساعدات منذ هجوم القوات الروسية إلى أكثر من 2.4 مليار دولار.

وقال بايدن في بيان بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الحزمة ستشمل أنظمة مدفعية وطلقات مدفعية وناقلات جند مدرعة وطائرات هليكوبتر.

وأفادت "الوطن" بأن روسيا أعلنت فرض عقوبات على 398 عضوًا في الكونجرس الأمريكي في رد انتقامي على الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا، متوعدة بالإعلان عن مزيد من العقوبات في وقت لاحق.

وأشارت "الراي" إلى مسؤولين في أوكرانيا كشفوا عن العثور على جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا، مشيرين إلى أنه تم نقل الجثث إلى أربع مشارح.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفى عقد أي اتفاق سياسي أوسع نطاقا مع الرئيس السابق المحافظ نيكولا ساركوزي بخصوص تأييده لماكرون في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي تعقد في 24 الجاري.

وقالت إن وسائل إعلام فرنسية تكهنت بأن ماكرون، الذي يحتاج إلى أغلبية جديدة بعد الانتخابات التشريعية في وقت لاحق من العام الحالي عقب الانتخابات الرئاسية، سينال دعم ساركوزي بعدما عرض عليه في المقابل الحصول على نفوذ سياسي.

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