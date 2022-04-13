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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. تحديث بروتوكول سفر غير المطعمين من مواطنيها

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أعلنت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات بالإمارات  تحديث بروتوكول سفر غير المطعمين من مواطني ‎الإمارات اعتباراً من يوم الثلاثاء  19 أبريل الجاري.

وذكرت الهيئة علي لسان المتحدث الرسمي باسمها طاهر البريك العامري قائلة  ‏: ينص التحديث الجديد على السماح بسفر غير المطعمين بالجرعات الرئيسية أو الجرعات الداعمة من المواطنين شرط إجراء فحص مخبري PCR خلال 48 ساعة من موعد المغادرة مع ضرورة استكمال نماذج السفر في ‎تطبيق الحصن لتحويل حالة التطبيق إلى اللون الأخضر


وأضاف في تصريحات صحفية  : تحديث بروتوكول القادمين إلى ‎الإمارات، إذ سيتم استثناء من هم دون 16 عاماً من الغير المطعمين من اشتراط الفحص المخبري PCR عند القدوم مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة

وأتم. : ‏الإمارات لم تسجل أية وفيات بسبب ‎كورونا منذ 8 مارس 2022، واحتلت المركز التاسع عالمياً في نسبة قلة عدد الوفيات، والمرتبة العاشرة عالمياً في نسبة عدد الفحوصات

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