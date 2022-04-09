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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات .. تعافي 619 وتسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، إجراء 241 ألف و982 اختباراً جديداً، ضمن حملتها للتوسع في مكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 619 مريضاً، وتسجيل 226 إصابة جديدة، وعدم وجود حالات وفاة.

وكان قد رصد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» ملاحظات جديدة عن مناخ المريخ، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من البيانات العلمية التي جمعها ضمن مهمته حول مدار كوكب المريخ باستخدام أجهزة الرصد العلمي التي يحملها، خلال الفترة بين 1 سبتمبر، و30 نوفمبر من العام الماضي.

ووفق صحيفة الاتحاد الإماراتية كان «مسبار الأمل» قد أتاح إمكانية الوصول إلى البيانات التي رصدتها جميع الأجهزة المثبتة على المسبار عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث تتضمن الدفعة الثالثة التي جرى نشرها أكثر من 57 غيغابايت من المعلومات والصور والبيانات الهامة حول مناخ الكوكب الأحمر، حيث جرى رصدها عبر مجموعة من الأجهزة العلمية التي يحملها المسبار، ليصل إجمالي حجم البيانات التي سجّلها المسبار إلى ما يقارب 827.7 غيغابايت.

كما رصدت كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) التي يحملها المسبار من خلال ملاحظة جديدة صممت لالتقاط حركة ظواهر الغلاف الجوي وتطورها، صوراً فريدةً عن السحب عالية الكثافة بتاريخ 22 نوفمبر 2021.

ودخل مسبار الأمل في مرحلة الاقتران الشمسي في أكتوبر حيث توقف المسبار بشكل مؤقت عن رصد الملاحظات العلمية، وجمع البيانات وجميع الاتصالات نتيجة الرؤية المحدودة بين الأرض والمهمات حول المريخ. تحدث هذه الظاهرة كل عامين تقريباً، إذ تبعث الشمس غازات مؤينة ساخنة تتداخل مع إشارات الاتصال الراديوية التي يرسلها مسبار الأمل. وتتيح الحركة المدارية للمريخ حول الشمس استعادة اتصالات مسبار الأمل بعد انتهاء مرحلة الاقتران الشمسي.

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