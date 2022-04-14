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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آراء الجماهير في تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب| فيديو

صدى البلد

أعلن مسئولو اتحاد كرة القدم رسميا التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، لتولي تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، والذي تم فسخ التعاقد معه بعد فشله في مهمة التأهل إلى كأس العالم المقرر إقامتها في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء الجماهير المصرية حول تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب الوطني، وتوقعاتهم للفترة القادمة مع الفريق.

وقال خالد كريم، أنه يؤيد خبرات المدير الفني إيهاب جلال، ويتوقع نجاح فكرة المدير الفني المصري للمنتخب خاصةً بعد تجارب طويلة مع الأجانب وآخرهم كيروش، ويتمنى التوفيق للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وتابع محمد حامد، أنه يرى حسام حسن أجدر بقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، ولكنه يدعم إيهاب جلال ويتمنى أن يصنع فارق مع الفريق.

وأشار كريم جمال، إلى أنه يدعم إيهاب جلال ويرى أنه لا فائدة من الهجوم عليه، ويعتقد أنه يستحق الفرصة مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة أمس ، وتم اختيار إيهاب جلال مديرا فنيا للفراعنة، بعد حصوله على أغلب أصوات أعضاء الجبلاية رغم وجود معترضين على القرار وعلى رأسهم الثنائي خالد الدرندلي وحازم إمام.

ولعب جمال علام رئيس اتحاد الكرة، دورا كبيرا في تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر، بعد أن أصر على اختياره رغم اعتراض حازم إمام عضو المجلس، والذي كان يتمسك بمدرب أجنبي يقود الفراعنة، وعرض علام وجهة نظره في اختيار جلال أمام المجلس، وهو ما أدى إلى تأييده من قبل عدد من الأعضاء الأخريين، وتم التصويت لصالح إيهاب جلال.

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