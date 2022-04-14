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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول روسي يعلن تفاصيل قصف أوكراني لقرية حدودية

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن مسئول روسي، اليوم الخميس، عن استهداف القوات الأوكرانية لقرية حدودية بين البلدين، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين سينظر في مجموعة من الإجراءات لتعزيز أمن روسيا، في حال انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف بيسكوف للصحفيين أن بوتين سيتخذ هذه الإجراءات بمجرد أن تقدم له وزارة الدفاع مقترحاتها بشأن هذا الموضوع، لافتًا إلى أن الوزارة لا تزال بحاجة إلى وقت لوضع تلك الأفكار معًا.

وأشار إلى أن حث الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا على الامتثال لمطالب روسيا قد يوقف استمرار الصراع.

وكانت روسيا هددت، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي "الناتو"، باتخاذ إجراءات في بحر البلطيق في حال انضمام السويد وفنلندا لعضويته.

الولايات المتحدة الامريكية فلاديمير بوتين أوكرانيا الناتو حلف شمال الأطلسي

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