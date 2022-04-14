3 عقبات وأمل وحيد.. هل يحصل محمد صلاح على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ؟

لم يفقد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي الأمل في ترشيحه للحصول على الكرة الذهبية، حيث لازالت الفرصة سانحة للفرعون المصري مع استبعاد أشرس منافسيه.

صحيفة آس الاسبانية قالت إن محمد صلاح واحد من ثلاثة ينافسون كريم بنزيما على الكرة الذهبية وهم ساديو ماني وكيفن ديبروين.

لكن محمد صلاح قد يعيقه 3 أسباب تحول دون حصوله على الكرة الذهبية، في العام الذي سيشهد منافسة بين نجوم العالم في مونديال قطر في غياب محمد صلاح.

غياب عن كأس العالم

لم يتمكن محمد صلاح من قيادة منتخب مصر إلى كأس العالم 2022 في قطر، وذلك لصالح أبرز منافسيه ساديو ماني نجم السنغال الذي تفوق على المنتخب المصري بضربات الترجيح.

خسارة كأس الأمم الإفريقية

محمد صلاح بنفس الطريقة التي خسر فيها الصعود إلى كأس العالم، كان قد خسر أمام منافسه ساديو ماني نهائي كأس الأمم الإفريقة التي فازت بها السنغال بضربات الجزاء أيضًا.

ومن المفارقة أن مشهد فوز السنغال في المباراتين جاء بأقدام ساديو ماني الذي سدد الركلة الأخيرة معلنًا فوز السنغال.

تألق كريم بنزيما

ويقف تالق نجم فريق ريال مدريدن كريم بنزيمًا عائقًا أمام أي فرصة لاي لاعب في العالم في الوقت الحالي، للفوز بالكرة الذهبية في ظل مستويات فارقة يقدمها اللاعب حاليًا بدون اي منافس له على مستوى العالم.

وقد يبتعد بنزيما عن السباق في حال خسر ريال مدريد دوري أبطال اوروبا لصالح ليفربول، مما سيمنح صلاح وماني فرصًا موازية.

وابتعاد بنزيما عن الترشيحات أيضًا يستدعي نتائج سيئة لفرنسا في كأس العالم وهي توقعات ضئيلة النسبة نظرًا لقوة المنتخب الفرنسي المرشح للذهاب للدور نصف النهائي.

فرصة وحيدة لصلاح

محمد صلاح يأمل في صناعة موسم تاريخي بالحصول على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال اوروبا مع لقب هداف الدوري الإنجليزي، وإذا تحقق هذا الغنجاز قد يزاحم بنزيما في الترشح للكرة الذهبية وقد يكون صاحب النصيب للفوز بها.

وابتعد عن المنافسة على الكرة الذهبية كل من ليفاندوفسكي الذي خرج من دوري الأبطال، وميسي الذي سبقه مع باريس سان جيرمان، وكذلك رونالدو الذي يعاني مع مانشستر يونايتد.