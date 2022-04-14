" تنمية الثروة السمكية بين الواقع والمأمول".. ورشة عمل بالعريش

نفذ جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، بالتعاون مع جامعة العريش ورشة عمل لطلاب كلية الاستزراع المائي والمصائد البحرية، بعنوان " تنمية الثروة السمكية بين الواقع والمأمول"، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس الادارة واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى ، وذلك بالتعاون مع منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء ، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة .

أقيمت الورشة بمقر كلية الاستزراع المائي والمصائد البحرية (جامعة العريش) ، وحاضر فيها الدكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستزراع المائي والمصائد البحرية بالعريش، و اللواء ممدوح المليجي رئيس هيئة السلامة البحرية سابقاً وا.د محمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس سامي الهواري مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء والسيد الأمين العام الكلية ممدوح سليمان والمهندسة هبة أبو اليزيد مدير إدارة الاستزراع ، ورؤساء جمعيات الصيادين وكذلك طلاب الكلية.

تحليل رباعي

وقد تناول الدكتور أشرف يوسف الدكر، تنمية الثروة السمكية بين الواقع والمأمول من خلال عرض خطة تحليل رباعي للثروة السمكية ووضع خطة التطوير لتنمية الثروة السمكية كما تم مناقشة القوانين التي تم تعديلها للصيد وتحديد أهداف جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية الذي يتبع لمجلس الوزراء .

وعرض الدكتور محمد سالم ، موجز ومناقشة ثرية مع الحضور حول واقع الصيد الحالي ومناطق الصيد والمخاطر التي تتعرض لها الثروة السمكية.



ثم بدأ العرض الخاص للمهندس سامي الهواري والذي تناول خلاله واقع الثروة السمكية والتعامل مع الصيادين وتطرق لملامح قانون الصيد الجديد.

وقد صدر عن الدورة عدد من التوصيات منها ضرورة ندوات وورش عمل لتنمية الثروة السمكية بالمناطق الصحراوية ، وأهمية ان يكون للكلية دور في التعاون مع الجهات المختصة لحماية الشواطيء من التآكل، وضرورة تنظيم رحلات ميدانية لطلاب الكلية لبحيرة البردويل للبحث والتعليم وزيادة الخبرات الميدانية ، إلي جانب عمل ورشة عمل للسلامة البحرية وفنون الملاحة والتقنيات الحديثة للصيد والملاحة الآمنة.