خالد الجندي: "اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع" لا تجوز| فيديو

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعض المقولات التى يرددها بعض الناس، منها: "اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"، مشيراً إلى أن هذا لا يجوز قوله نهائياً .

اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع

وقال خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "بدل ما بتقول اللى يعوه الجامع، ليه عندك ٢٠ حاجة تانى، حرمها زى السفر للخارج، والفسح، والترف، والسجائر والسهرات والمصايف، والشراء من المولات، ليه كده تدخل على الجامع رشق، هذا الكلام لا يجوز".

واستكمل خالد الجندي: "الثراء ليس غاية عند المؤمن، بص فى القرآن الكريم ربنا بيحب الفقراء واطعام الفقراء، إلا أنه قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إلى تكون بخيل، ولا تبسطها كل البسط، يعنى تكون كريم زيادة عن اللزوم، سيدنا النبى علمنا أن نكون وسطنين فى الاسراف".

معنى كلمة أمي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم يستخدم الكلمات من حيث الأصل وليس الدلالة، مثلا كلمة "أمى"، الناس أصبحت لا تفهم معناها، الذى يعنى الإنسان الفطرى، الذى تربى على فطرة الام، وكان العرب يقسموا المجتمع إلى أم ورجال، فكلمة قوم فى الأصل معناها رجال.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "القرآن استخدم اصل الكلمة قوم، للدلالة على الرجال، لانهم يقومون بخدمة النساء، وبعدها جاء بلفظ النساء"، مستشهدّا بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ.

وأوضح خالد الجندي: "كلمة أمى، معناها الذى تربى على فطرة امه ولم يختلط، ولم يتلوث، لذلك العرب كانوا اميين، لأنهم كانوا لا يلوثوا، وكان عندهم شرف وشجاعة، لذلك الله وصف بها سيدنا النبى"، مستشهدّا بقوله تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

وأكمل: "العرب بعد كده استخدموا على الإنسان الذى لا يقرأ ولا يكتب، ووصل النهارده بسبب ضحالة المستوى اللغوي والفكرى، سمينا أي حد جاهل نقول عليه أمي، وده ليه عشان الشيوخ بطلت تعلم الناس، وشغالين على نعيم القبر وخلافه".