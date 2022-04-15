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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ثاني جمعة فى رمضان..أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق

صدى البلد

دعاء ثاني جمعة فى رمضان.. يزداد البحث على محركات البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي على دعاء ثاني جمعة فى رمضان، ويبحث الكثير عن دعاء الجمعة الثانية من رمضان لعظم شان هذا اليوم، والدعاء من أعظم العبادات فهو سلاح المؤمن القوي، وللدعاء في رمضان فضل عظيم وهو، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ) رواه الترمذي.

دعاء ثاني جمعة فى رمضان.. ويحرص المسلمون على الدعاء خلال شهر رمضان الكريم على الدعاء تأكيدًا على سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) التي ثبتها الصحابة والتابعين بالدعاء في كل يوم من أيام الشهر الكريم لما يحمله من ساعات إجابة وأجر عظيم للداعِ، ولذلك ينشر لكم موقع صدى البلد دعاء ثاني جمعة فى رمضان .

دعاء ثاني جمعة فى رمضان 

( اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا ) .

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دعاء ثاني جمعة فى رمضان 

يارَبّ كَمَا أَلَنْت الْحَدِيد لِدَاوُد ، أَلِن لَنَا مَصاعِب الْأُمُورِ وَ سَخَّرَ لَنَا الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ رَحْمَةٌ لِكُلِّ مَيِّت وتفريجاً لِكُلّ هُم وَاسْتِجَابَة لِكُلّ دُعَاءٌ وَشِفَاءٌ لِكُلِّ مَرِيضٍ وَغُفْرَان لِكُلِّ ذَنْبٍ ورزقاً لِكُلّ مُحْتَاجٌ ، اللهُم أغفرلي ماقدمتُ وَمَا أخرتُ وَمَا أسررتُ وَمَا أعلنتُ وَمَا أسرفتُ وَمَا أَنْتَ أعلمُ بِه مِنِّي أَنْت المُقدِّمُ وَأَنْت المُؤخرُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ.


يَارَبّ اجْعَل لَيَالِي رَمَضَانَ تفريجاً لهمومنا ، وَاسْتِجَابَة لدُعائنا وغفراناً لذنوبنا ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الصِّيَام وَحُسْن الْخِتَام ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْخَاسِرِينَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تُدْرِكُهُم الرَّحْمَةُ وَالْمَغْفِرَةُ وَالْعِتْقَ مِنْ النَّارِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.


اللَّهُمّ إنّا نَظُنّ بِك غفراناً وعفواً وتوفيقاً ، ونصراً وثباتاً وتيسيراً ، وسعادةً ورزقاً وشفاءً ، وَحُسْن خَاتِمَةٌ ، وتوبةً نصوحاً وعتقاً مِنْ النَّارِ فَهَبْ لَنَا مزيداً مِنْ فَضْلِك يَا وَاسِعُ الْفَضْلِ وَالْعَطَاء.

دعاء ثاني جمعة فى رمضان مستجاب

" اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن".
 

" اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم ارضني بقضائك، واقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك". 
 

"  اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين".
 

"  اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت".
 

" يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء".
 

" اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك".
 

" اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين".
 

"  اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني و أنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك".
 

" اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم".

ادعية ثانى جمعة من رمضان مكتوب

الحمدلله الَّذِي بَلَغَنَا خَيْرُ أَيَّامِ الدُّنْيَا، فاللهُمَ اجْعَلْ لَنَا فِيهَا دَعْوَةُ ﻻ تُرَدّ ورزقًا ﻻ يُعَدّ وَمِغْفَرَه وعفواً تَبْلُغُنَا بِهَا جَنَّتِك .

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ حُسن الصِيام وحُسن الْخِتَام وَلَا تجعَلنا مِن الخاسِرين فِي رَمَضَانَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تدركهُم الرَّحْمَةُ وَالْمَغْفِرَةُ وَالْعِتْقَ مِنْ النَّارِ ، آللهمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا يَقْرُبُ إلَيْهَا مِنْ قَوْلِ وَعَمَلٌ ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ النَّارِ وَمَا يَقْرُبُ إلَيْهَا مِنْ قَوْلِ وَعَمَلٌ . 

اللهُم الثبات يوم تتوهُ منّا أنفسنا، يوم تشتدُ وطأة الأيام على قلوبنا ونتعثر، يوم لا حول ولا قوة لنا إلا بك.

ياواهب الْأَرْزَاق وموزع الْعَطَايَا ، اُرْزُقْنَا نوراً فِي الْقَلْبِ وَضِيَاء فِي الْوَجْهِ وَعَافِيَة فِي الْبَدَنِ وُسْعِهِ فِي الْمَالِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ، وَمَحَبَّة فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَحُسْن الصِّفَات وَصَلَاح الْأَعْمَال وَالنِّيَّات.

اللَّهُمّ بَشَّرَنِي بـ خَبَر يُحْيِي قَلْبِي وَيُسِرّ صَدْرِي ويمحي حُزْنِي ، يَارَبّ بَشَّرَنِي بِمَا انْتَظَرَه وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُبَشَّرِين ، يَارَبّ أُرِح قَلْبِي وَعَقْلِيٌّ وَنَفْسِي وجسدي وَأَبْعَد عَنِّي كُلَّ مَا يُزْعِجُنِي ، يَارَبّ خُفِّفَ عَلَى نَفْسِي كُلُّ أَلَمٍ أَشْعَرَ بِهِ وَمَدَنِيٌّ بِالصَّبْر لأصمُد دومًا يَارَبّ اُرْزُقْنِي بفرحة تَجْعَلْنِي أَسْجُد لَك باكيًا لِحُدُوثِهَا.

اللهمَّ بعِلْمِكَ الغيبَ وقُدْرَتِكَ عَلَى الخلَقِ، أحْيِني ما علِمْتَ الحياةَ خيرًا لِي، وتَوَفَّنِي إذا عَلِمْتَ الوفَاةَ خيرًا لي، اللهمَّ إِنَّي أسألُكَ خشْيَتَكَ في الغيبِ والشهادَةِ، وأسأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغِنَى، وأسألُكَ نعيمًا لَا ينفَدُ، وأسالُكَ قرَّةَ عينٍ لا تنقَطِعُ، وأسألُكَ الرِّضَى بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ برْدَ العيشِ بعدَ الموْتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النظرِ إلى وجهِكَ، والشوْقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضراءَ مُضِرَّةٍ، ولا فتنةٍ مُضِلَّةٍ، اللهم زيِّنَّا بزينَةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدينَ.

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

رَبِّ إِنّي أَعوذُ بِكَ أَن أَسأَلَكَ ما لَيسَ لي بِهِ عِلمٌ وَإِلّا تَغفِر لي وَتَرحَمني أَكُن مِنَ الخاسِرينَ.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامٌ الصَّائِمِين وقيامي فِيهِ قِيَامُ الْقَائِمِين ، وَنَبَّهَنِي فِيه عَن نَوْمِه الْغَافِلِين ، وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَاعْفُ عَنِّي يَا عافيًا عَن الْمُجْرِمِين ، اللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي فِيه الذِّهْن وَالتَّنْبِيه ، وباعدني فِيهِ مِنْ السَّفَاهَة والتمويه ، و اجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تَنْزِلُ فِيهِ ، بِجُودِك يَا أَجْوَدُ الْأَجْوَدِينَ ، اللَّهُمّ قوني فِيهِ عَلَى إقَامَةِ أَمَرَك ، و أَذِقْنِي فيهِ حَلاوَةٌ ذَكَرَك ، واوزعني فِيه لِأَدَاء شُكْرِك بِكَرَمِك ، وَاحْفَظْنِي فِيه بِحِفْظِكَ وَ سَتَرَك يَا أَبْصَر النَّاظِرِين ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ الْمُسْتَغْفِرِينَ ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِين ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِين ، بِرَأْفَتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي فِيه لِتَعَرُّض مَعْصِيَتِك ، ولاتضربني بِسِيَاط نَقِمَتِك ، و زحزحني فِيهِ مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِك بِمَنِّك و أَيَادِيك يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ ، اللَّهُمَّ أَعِنِّي فِيهِ عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِه ، و جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتُه وَآثَامِه ، و اُرْزُقْنِي فِيه ذَكَرَك بِدَوَامِه ، بِتَوْفِيقِك يَا هَادِي الْمُضِلِّين .

اللهم اُرْزُقْنَا فَرِح يَعْقُوب ، وَفَرْج يُونُس ، وَتَقْوَى يُوسُف ، وَصَبَر أَيُّوب ، يَارَبّ أَعْط قلبنا الْقُوَّة ، قُوَّة الصَّبْر ، وَقُوَّة السُّكُوت ، وقوّة الْمُوَاجَهَة ، اللهُمّ اجْعَلْنَا نتجاوز كُلِّ شَيْءٍ ، يَارَبّ لَا تَجْعَلَنَّا نَضَّر أحداً مِنْ خَلْقِكَ قصداً مِنَّا أَوْ جهلاً ، وارفعنا بِالذِّكْر الطَّيِّب بمحيانا وَمَمَاتَنَا يَا كَرِيمُ .


اللهُمّ ارْحَمْنَا يَوْمَ لَا يُسمع لقلوبنا نَبْض ، وَاجْعَل الْجَنَّةِ يَا اللَّهُ داراً ومستقراً لِكُلّ ميّت غَابَ عَنَّا ، وَارْحَمْنَا إذَا صِرْنَا إلَى مَا صَارُوا إلَيْهِ ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ عَيْشُه هُنَيَّة وَمَيْتَة سَوِيَّة ومرداً غَيْر مخزٍ وَلَا فَاضِحٌ ياللَّه .


يَارَبّ اجْعَل لَيَالِي رَمَضَانَ تفريجاً لهمومنا ، وَاسْتِجَابَة لدُعائنا وغفراناً لذنوبنا ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الصِّيَام وَحُسْن الْخِتَام ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْخَاسِرِينَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تُدْرِكُهُم الرَّحْمَةُ وَالْمَغْفِرَةُ وَالْعِتْقَ مِنْ النَّارِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

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