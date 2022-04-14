فى بيتنا روبوت 13 :خطوبة لذيذ وهدير ويوسف يستعيد الذاكرة

عرضت اليوم الحلقة ١٣ من مسلسل "فى بيتنا روبوت 2 “ بطولة هشام جمال وليلى زاهر وشيماء سيف.

شهدت أحداث الحلقة ١٣ استمرار “سارة” فى محاولات مساعدة يوسف فى استعادة ذاكرته.

وخططت “سارة” لخطوبة لذيذ وهدير ليتعرض يوسف لصدمة ويستعيد ذاكرته .

كما شهدت احداث الحلقة ذهاب يوسف وسارة لمسابقة الروبوت ولكن الروبوت متين يفوز بالمسابقة لتاخير يوسف.

وانتهت احداث الحلقة باعتراف يوسف لسارة بإستعادة ذاكرته .

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.