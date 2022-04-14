اعمل لنفسك شخصية.. أحمد العيسوي يكشف عن رسالة محمد رشدي له

قال المطرب أحمد العيسوي، إنه استلم أول كارنيه له من نقابة المهن الموسيقية عام 1990 وكان المطرب الكبير محمد رشدي ضمن أعضاء لجنة القيد والمايسترو أحمد فؤاد حسن، مضيفا: "أول لما غنيت له وأنا في اللجنة قالي أعمل لنفسك شخصية غنيلي بس صوتك أنت من وقتها بغني لأي حد بس بصوتي".



وأضاف المطرب أحمد العيسوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، معرفش اعمل حاجة غير الغناء، مضيفا: أسرتي خط أحمر لا يسمح لأحد تجاوزه، لافتا إلى أنه يرفض تمام تداول أخباره الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة".

وتابع المطرب الشعبي أحمد العيسوي، "أنتمي لعائلة شعبية ولدي من الأخوة 11 وتربينا على الشقاء والمعناة منذ الطفولة والاعتماد على الذات ولم أكن يوما طفلا مدللا وكل واحد فينا كان بيشتغل وبيعتمد على نفسه".

ولد المطرب أحمد العيسوي، 24 يونيو 1966، وبدأ الغناء عام 1984 اشتهر بالعديد من الألبومات الغنائية أولها كان البوم اتشطروا عام 1990، ثم توالت الأعمال الفنية والسينمائية فشارك في فيلم وش سجون ومسلسل طائر الحب وفيلم قلب أسود.

تميز في الغناء الشعبي… عاصر كبار المطربين وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء وكان عضوا بمجلس نقابة الموسيقيين قبل ذلك، وهو أول مطرب شعبي يتعاقد مع شركة «ميلودي».. أحمد العيسوي لقبه بعض الموسيقيين "بنقيب الغلابة" لسعيه دائما للبحث عن حقوقهم.

