إنبي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 في الدوري

انتهت احداث مباراة طلائع الجيش وانبي بالتعادل الايجابي 1-1 ، في اللقاء المقام على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة ال 14 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل دينو بيتر هدف انبي الاول في الدقيقة 26، من عمر المباراة وأعلن التقدم على طلائع الجيش وأحكم دفاعاته ليسيطر على النتيجة متقدماََ في الشوط الأول.

وتعادل ميدو جابر لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل يتقاسم الفريقين نقطتا المباراة ويرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 15 ويحتل المركز ال 11، بينما يرتفع رصيد انبي للنقطة 16 في المركز التاسع.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: محمد ناصف، علي حمدي، مصطفى الزناري، محمد علي الجويني

في خط الوسط: عبد الرحمن أسامة شيكا، عمرو السيسي، محمد الصباحي، أحمد عبد الرحمن زولا، أحمد سمير

في خط الهجوم: فيكتوري بنينيانجبا

بينما جاء تشكيل إنبى الجيش كالتالي

حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع : إبراهيم يحيى - محمد حامد - خالد رضا

خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مؤمن راضي - أحمد العجوز - مصطفى شلبي - دينو بيتر

خط الهجوم : جون ايبوكا