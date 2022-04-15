عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استعدادا لعيد الفطر.. التموين تطرح "كعك وبسكويت" بأسعار مخفضة 30%

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح "كعك العيد" في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبوع المقبل بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 30% لتلبية احتياجات المواطنين في إطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس شركة مطاحن شمال القاهرة الدكتور أحمد العيسوي أنه سيتم طرح كيلو "الكعك السادة" بسعر 75 جنيها، وكيلو "الكعك بالمكسرات" بسعر 95 جنيها ، وكيلو "الكعك بالملبن" بسعر 75جنيها.

وأضاف سيتم طرح كيلو "البيتى فور" بسعر 105 جنيهات، وكيلو "الغريبة" بسعر 105 جنيهات، كما سيتم طرح كيلو بسكويت النشادر"بسعر 70 جنيها، وكيلو "بسكويت لوكس" بسعر 80 جنيها.

وأشار العيسوي إلى أنه سيتم طرح "علب مشكلة" زنة 2 كيلو بسعر 160 جنيها، وعلبة مشكلة زنة 2.5 كيلو بسعر 240 جنيها، بالإضافة إلى علبة زنة 3 كيلو فاخر بسعر 280جنيها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

تحذير شديد اللهجة.. خطوات سريعة من وزارة التموين بعد زيادة أسعار البنزين

ترشيحاتنا

ضوابط التفتيش على أماكن تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل

موضوع خطبة الجمعة الثانية من رمضان بمساجد الأوقاف

ننشر شروط القبول في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الحرب والدولار.. أسباب زيادة أسعار البنزين وثبات السولار

عقوبات رادعة تواجه المتلاعبين في أسعار البنزين وأجرة المواصلات

تحذير شديد اللهجة.. خطوات سريعة من وزارة التموين بعد زيادة أسعار البنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

محمد صلاح والكرة الذهبية.. عقبات وأمل وحيد| فيديو جراف

عرض إيلون ماسك لشراء منصة تويتر ورفض الوليد بن طلال ..فيديو جراف

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ