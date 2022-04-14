مصر المقاصة يخطف نقطة من المقاولون العرب بالتعادل 1-1 في الدوري

انتهت أحداث مباراة المقاولون العرب ومصر للمقاصة بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل محمد مجدي لاعب مصر للمقاصة هدف في مرماه في الدقيقة 41 ، من عمر المباراة وأعلن التقدم لصالح المقاولون العرب.

وتعادل اسلام ابو زيادة في الدقيقة 90 لفريقه مصر المقاصة، لتصبح النتيجة 1-1.

وبهذا التعادل يتقاسم الفريقين نقطتا المباراة، ويرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 12 ويحتل المركز الخامس عشرة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز ال16 برصيد 10 نقط.

تشكيل المقاولون العرب ضد المقاصة

ويدخل فريق المقاولون العرب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عربي.

خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - محمود عزت - أحمد زيزو.

خط الوسط: محمد مجلي - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - لويس هينستروزا - محمد حمدي زكي.

الهجوم: أمادو أنياص.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود أبو السعود - يوسف الجوهري- كريم مصطفى - أحمد داودا - فاروق كابور - عمر بسام - محمود عبد العزيز - باسم علي - أحمد علي كامل.