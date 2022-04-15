عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على قائمة معسكر الأهلي قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة معسكر أبناء الرداء الأحمر، استعدادًا لمباراة الرجاء ‏المغربي التي تقام في العاشرة مساء   السبت على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في ذهاب ‏ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏ ‏

وضمت قائمة الأهلي  كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأيمن اشرف ومحمد اني وكريم فؤاد ومحمود وحيد وعلي معلول وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية ومجدي افشة وأحمد عبدالقادر ومحمد محمود ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد شريف .

سيدات سلة الأهلي يخسرن أمام سبورتنج في الدوري

شاهد.. اليوم الأول لمحترف الطائرة البرازيلي الجديد داخل الأهلي


وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، ‏المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية ‏الخاصة بمباراة الرجاء.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات ‏خططية.‏

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في المران الجماعي، بعد انتهاء البرنامج المصغر الذي قام بتنفيذه بعد ‏مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي ‏اشتمل على تدريبات استشفائية.‏

المؤتمر الصحفي
ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، ‏الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، باستاد الأهلي ‏we‏ السلام.‏

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما ‏للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.‏

المران الختامي


ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء اليوم  الجمعه على ملعب ‏التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.‏

 

 

الأهلى دوري ابطال افريقيا الرجاء المغربي استاد الأهلي we السلام بيتسو موسيماني النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

التموين: طرح "كعك العيد" بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل

البنك المركزي: ارتفاع ميزان الخدمات لـ5.6 مليار دولار في النصف المالي الأول

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يرفض مقترح الجبلاية ويشترط عقدا لمدة عامين

دعاء ثاني جمعة فى رمضان..أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق

تعرف على قائمة معسكر الأهلي قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

رئيس المخابرات الأمريكية يحذر من تهديدات روسيا بالنووي وصمت الصين

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

مصطفى بكري : التاريخ سيتوقف طويلا أما دور القضاء المصري ورجال النيابة الشرفاء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

فيديو

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المهاجم هرب .. "كاف" يغرّم الرجاء قبل لقاء الأهلي | فيديو جراف

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

لم أفكر في البطولة المطلقة وخفت من هجوم البرلمان .. روجينا تتحدث لأول مرة عن مسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ