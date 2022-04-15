تعرف على قائمة معسكر الأهلي قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة معسكر أبناء الرداء الأحمر، استعدادًا لمباراة الرجاء ‏المغربي التي تقام في العاشرة مساء السبت على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في ذهاب ‏ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏ ‏

وضمت قائمة الأهلي كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأيمن اشرف ومحمد اني وكريم فؤاد ومحمود وحيد وعلي معلول وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية ومجدي افشة وأحمد عبدالقادر ومحمد محمود ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد شريف .



وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، ‏المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية ‏الخاصة بمباراة الرجاء.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات ‏خططية.‏



وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في المران الجماعي، بعد انتهاء البرنامج المصغر الذي قام بتنفيذه بعد ‏مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي ‏اشتمل على تدريبات استشفائية.‏

المؤتمر الصحفي

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، ‏الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، باستاد الأهلي ‏we‏ السلام.‏

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما ‏للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.‏

المران الختامي



ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعه على ملعب ‏التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.‏