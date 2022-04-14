عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد..كواليس المران الرئيسي للأهلي قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي المقرر لها السبت في ذهاب دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي.

ودخل الفريق الأول معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمباراة الرجاء ‏،وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، ‏المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية ‏الخاصة بمباراة الرجاء.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات ‏خططية.‏

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في المران الجماعي، بعد انتهاء البرنامج المصغر الذي قام بتنفيذه بعد ‏مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي ‏اشتمل على تدريبات استشفائية.‏

المؤتمر الصحفي
ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، ‏الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر غد الجمعة، باستاد الأهلي ‏we‏ السلام.‏

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما ‏للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.‏

المران الختامي
ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على ملعب ‏التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.‏

ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي غدًا، وذلك وفقًا للقواعد ‏المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.‏

فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء الجمعة على ملعب الأهلي ‏we‏ السلام.‏

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي استاد مختار التتش الرجاء بيتسو موسيماني كابيللو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

التموين: طرح "كعك العيد" بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل

البنك المركزي: ارتفاع ميزان الخدمات لـ5.6 مليار دولار في النصف المالي الأول

هذه الصلاة تجعل الملائكة تسأل عنك.. يغفلها الكثيرون فى رمضان

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يرفض مقترح الجبلاية ويشترط عقدا لمدة عامين

دعاء ثاني جمعة فى رمضان..أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق

تعرف على قائمة معسكر الأهلي قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

رئيس المخابرات الأمريكية يحذر من تهديدات روسيا بالنووي وصمت الصين

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

مصطفى بكري : التاريخ سيتوقف طويلا أما دور القضاء المصري ورجال النيابة الشرفاء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

فيديو

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المهاجم هرب .. "كاف" يغرّم الرجاء قبل لقاء الأهلي | فيديو جراف

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

لم أفكر في البطولة المطلقة وخفت من هجوم البرلمان .. روجينا تتحدث لأول مرة عن مسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ