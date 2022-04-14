شاهد..كواليس المران الرئيسي للأهلي قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي المقرر لها السبت في ذهاب دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي.

ودخل الفريق الأول معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمباراة الرجاء ‏،وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، ‏المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية ‏الخاصة بمباراة الرجاء.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات ‏خططية.‏



وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في المران الجماعي، بعد انتهاء البرنامج المصغر الذي قام بتنفيذه بعد ‏مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي ‏اشتمل على تدريبات استشفائية.‏

المؤتمر الصحفي

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، ‏الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر غد الجمعة، باستاد الأهلي ‏we‏ السلام.‏

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما ‏للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.‏

المران الختامي

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على ملعب ‏التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.‏

ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي غدًا، وذلك وفقًا للقواعد ‏المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.‏

فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء الجمعة على ملعب الأهلي ‏we‏ السلام.‏

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